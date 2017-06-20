В Финляндии отмечают высокую поддержку населением проекта с Россией по АЭС

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Проект строительства с участием России АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии пользуется очень высокой поддержкой местного населения, сообщила журналистам на форуме "Атомэкспо-2017" директор заказчика сооружения станции компании Fennovoima (34% принадлежит структурам госкорпорации "Росатом") Минна Форстрем.

"Нас поддерживает около 70% людей. Они понимают, что это поможет нам повысить благосостояние, создать для них новые рабочие места и дать возможность развиваться в будущем, потому что с занятостью, с новыми рабочими местами на севере Финляндии есть некоторые проблемы", — сказала Форстрем.

"Надо еще поискать другой проект строительства АЭС, который пользуется такой поддержкой населения", — добавила она.

АЭС "Ханхикиви-1" будет построена с российским реактором ВВЭР-1200 по проекту АЭС-2006 на мысе Ханхикиви в финском районе Пюхяйоки и, как планируется, начнет производство электроэнергии в 2024 году.

Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.

В январе 2015 года правительство РФ внесло проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в перечень самоокупаемых инфраструктурных проектов, софинансируемых Фондом национального благосостояния (ФНБ). Максимальный объем средств ФНБ, направляемых на его реализацию, составляет рублевый эквивалент 2,4 миллиарда евро, но не более 150 миллиардов рублей. Экономический эффект от реализации проекта АЭС "Ханхикиви-1" для России, по прогнозам, составит 17,5 миллиарда евро. Бюджет РФ, как ожидается, только налогами получит свыше 3 миллиардов евро.

Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").