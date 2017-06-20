В Финляндии отмечают высокую поддержку населением проекта с Россией по АЭС

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Проект строительства с участием России АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии пользуется очень высокой поддержкой местного населения, сообщила журналистам на форуме "Атомэкспо-2017" директор заказчика сооружения станции компании Fennovoima (34% принадлежит структурам госкорпорации "Росатом") Минна Форстрем.
"Нас поддерживает около 70% людей. Они понимают, что это поможет нам повысить благосостояние, создать для них новые рабочие места и дать возможность развиваться в будущем, потому что с занятостью, с новыми рабочими местами на севере Финляндии есть некоторые проблемы", — сказала Форстрем.
"Надо еще поискать другой проект строительства АЭС, который пользуется такой поддержкой населения", — добавила она.
Международное подразделение госкорпорации "Росатом" компания "Русатом Оверсиз" (преобразованная в "Русатом Энерго Интернешнл") и Fennovoima в 2013 году подписали контракт на сооружение АЭС "Ханхикиви-1". Российская сторона в 2014 году получила 34% в Fennovoima. Парламент Финляндии в декабре того же года большинством голосов одобрил этот проект. Fennovoima в июне 2015 года подала заявку на получение лицензии на строительство станции.
Организатор "Атомэкспо-2017" — госкорпорация "Росатом". Генеральный информационный партнер форума — агентство РИА Новости (флагманский ресурс МИА "Россия сегодня").