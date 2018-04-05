Финляндия одобрила строительство "Северного потока-2"

ХЕЛЬСИНКИ, 5 апр — РИА Новости. Финляндия одобрила строительство участка газопровода "Северный поток-2", который проходит через исключительную экономическую зону страны.

Об этом говорится в сообщении правительства страны. Общая длина газопровода — около 1220 километров, из них 374 — пройдут по финской исключительной экономической зоне.

Согласие правительства является условным. Это означает, что заявитель должен соответствовать условиям, изложенным в решении.

Так, при строительстве должен соблюдаться принцип "осторожности в предотвращении и минимизации аварий и ущерба", а также учитываться особенности Балтийского моря и других проектов в исключительной экономической зоне Финляндии.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим "Северным потоком".

Ранее разрешение на строительство и использование "Северного потока — 2" в германской исключительной экономической зоне выдал Берлин.

Компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода, в ближайшие месяцы ждет разрешения на возведение газопровода в других странах — России, Швеции и Дании.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от российского газа. Латвия, Литва и Польша совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это проект политический. Недовольны планами возведения газопровода и США, у которых есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.