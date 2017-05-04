Глава МИД Финляндии назвал переговоры с Лавровым конструктивными

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в Хельсинки. 4 мая 2017

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Финляндии Тимо Сойни во время встречи в Хельсинки. 4 мая 2017

ПОРВОО (Финляндия), 4 мая — РИА Новости. Переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым были конструктивными, следующая встреча может пройти "на полях" СМИД Арктического совета в американском Фэрбанксе (Аляска), заявил в четверг глава МИД Финляндии Тимо Сойни.

"Большое спасибо за откровенную и конструктивную беседу. Это наша пятая встреча в качестве министров иностранных дел. Встреча прошла в добром духе, несмотря на то что на повестке дня были сложные вопросы: Сирия, Украина, ситуация на Корейском полуострове. Мы обсудили также двустороннее сотрудничество. За последние месяцы наблюдается положительная динамика в торговле, растет товарооборот. Растет число подаваемых заявок на визы", — заявил в четверг глава МИД Финляндии по итогам переговоров с Лавровым.

Он напомнил, что на следующей неделе Финляндия примет двухлетнее председательство в Арктическом совете.

"Россия на этой арене является центральным игроком. Мы отметили важность развития сотрудничества в нашем регионе. И примерно через неделю пройдет наша следующая встреча ("на полях" СМИД)", — сказал Сойни.