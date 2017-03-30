Межгосударственные отношения России и Финляндии

Дипломатические отношения между РСФСР и Финляндией были установлены 31 декабря 1920 года. Дипломатические отношения с СССР установлены 23 июля 1923 года на уровне миссий, которые в 1954 году были преобразованы в посольства.

30 декабря 1991 года Финляндия признала Россию в качестве государства-продолжателя СССР. В январе 1992 года заключен российско-финляндский Договор об основах отношений. В настоящее время между Россией и Финляндией действует около 90 межгосударственных и межправительственных документов, регламентирующих практически все сферы двустороннего взаимодействия.

За последнее десятилетие сложились устойчивые традиции активного политического диалога на высшем и высоком уровне. Президент Финляндии в 2000-2012 годах Тарья Халонен неоднократно посещала Россию, а Владимир Путин и Дмитрий Медведев — Финляндию.

Регулярный график контактов сохранился и при нынешнем главе финляндского государства Саули Ниинистё, вступившем в должность 1 марта 2012 года. 26 марта 2012 года в Сеуле (Республика Корея) "на полях" Саммита по ядерной безопасности состоялся краткий диалог президента РФ Дмитрия Медведева и президента Финляндии Саули Ниинистё.

22 июня 2012 года прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с Саули Ниинистё "на полях" XVI Петербургского международного экономического форума.

В 2013 году состоялись четыре встречи президента России Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё: 12 февраля в Ново-Огарево, 25 июня в городе Турку и городе Наантали (Юго-Западная Финляндия), 24 сентября в городе Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) и 25 сентября в городе Салехарде.

7 февраля 2014 года Саули Ниинистё с супругой приняли участие в церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи. 15 августа 2014 года президент Финляндии осуществил рабочий визит в Россию, переговоры Владимира Путина с Саули Ниинистё состоялись в Сочи. 16 июня 2015 года главы государств встречались в Ново-Огарево. 22 марта 2016 года Владимир Путин принимал Саули Ниинистё с визитом в Москве.

1 июля 2016 года президент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом Финляндскую Республику. Российско-финляндские переговоры состоялись в "Култаранте" — загородной резиденции президента Финляндии Саули Ниинистё.

Регулярный характер носит обмен мнениями между главами государств по телефону.

Поддерживаются контакты глав правительств России и Финляндии. В 2013 году председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел три встречи с премьер-министром Финляндии Юрки Катайненом.

16 февраля 2014 года в Сочи на трибунах Олимпийских зимних игр состоялась краткая беседа Дмитрия Медведева и Юрки Катайнена.

29 января 2016 года в Москве прошла первая личная встреча премьер-министра Финляндии Юхи Сипили с Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров премьеры обсудили двусторонние связи России и Финляндии.

12 февраля 2016 года Дмитрий Медведев встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Мюнхене (Германия).

9 декабря 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил Финляндию с рабочим визитом. Дмитрий Медведев и его финский коллега Юха Сипиля обсудили актуальные вопросы российско-финляндского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, в частности, ход реализации двусторонних проектов в инвестиционной, инфраструктурной, энергетической, транспортной, экологической, культурной и гуманитарной сферах, состояние межрегиональных и приграничных связей.

Поддерживаются регулярные контакты между руководителями внешнеполитических ведомств. Сергей Лавров и его финский коллега Тимо Сойни трижды встречались в рамках международных мероприятий в 2015 году: "на полях" ГА ООН в Нью-Йорке 29 сентября, 14 октября в городе Оулу (Западная Финляндия), где проводилась министерская сессия Совета Баренцева/Евроарктического региона, в ходе которой председательство в этой организации перешло от Финляндии к России, а также 3 декабря "на полях" сессии СМИД ОБСЕ в Белграде. В декабре 2015 года министры обменялись посланиями в связи с 95-летием установления дипотношений между Россией и Финляндией, которое отмечалось 31 декабря 2015 года.

6 июня 2016 года министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни посетил Москву с рабочим визитом.

Активны межпарламентские связи. Поддерживаются контакты на уровне министерств и ведомств двух стран.

Россия и Финляндия конструктивно взаимодействуют на площадке ООН, в других международных структурах, а также в региональных форматах на севере Европы и в Арктике, таких, как Совет государств Балтийского моря, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Арктический совет, "Северное измерение".

В связи с событиями на Украине Финляндия полностью придерживается занятой Европейским союзом позиции. Ключевым условием разрешения конфликта в Хельсинки считают выполнение Минских договорённостей.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества укрепляется на постоянной основе.

Важной основой двусторонних отношений традиционно является взаимодействие в торгово-экономической области. Показатели взаимного товарооборота с 2014 года неуклонно снижаются, что обусловлено как рядом объективных макроэкономических факторов, прежде всего снижением цены на основную статью российского экспорта — нефть, так и негативным влиянием санкционной политики ЕС и ответных ограничительных мер России.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, на Финляндию приходится 1,9% внешнеторгового оборота России. По итогам 2016 года внешнеторговый оборот России и Финляндии составил 9013,3 миллиона долларов, снизившись по сравнению с 2015 годом на 7,7%, в том числе российский экспорт — 6535,3 миллиона долларов (снижение 7,9%) и импорт — 2478,0 миллионов долларов (снижение 7,2%).

Товарная структура внешней торговли между Россией и Финляндией является достаточно консервативной. Основная часть российского экспорта приходится на топливные продукты (73,3%), продукцию химической промышленности (11%), лесоматериалы (5,7%). Структуру импорта формируют машины, оборудование и транспортные средства (34,6 %), продукция химической промышленности (24,4%), бумага и картон (12,2%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (3,3%).

По состоянию на 1 января 2016 года Финляндия находилась на 12-м месте по объему накопленных прямых иностранных инвестиций в экономике России, занимая 8-е место среди государств Евросоюза. Общий объем накопленных прямых финляндских инвестиций в экономике России составил 6,7 миллиарда долларов.

С учетом инвестиционных вложений финских компаний через дочерние компании в третьих странах (в том числе через оффшорные зоны), объем инвестиций финских компаний в России оценивается в 12 миллиардов евро.

Порядка семи тысяч финских компаний прямо или косвенно вовлечены в торговлю с Россией, в том числе около 650 представлены в России. Основная часть финских прямых инвестиций сосредоточена в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.

Финские компании инвестируют в деревообработку ("Стора Энсо", "УПМ-Кюммене"), в пищевую промышленность ("Валио", "Атриа", "Фазер"), в сферу торговли ("Кеско", "Стокманн", "С-Групп"), в производство автомобильных шин ("Нокиан Ренкаат"), лакокрасочной продукции ("Тиккурила"), строительных изоляционных материалов ("Парок"), металлических строительных конструкций ("Раутаруукки"), в жилищное, производственное и дорожное строительство, а также в коммерческую недвижимость ("Лемминкяйнен", "ЮИТ", "СРВ", "Хонкаракенне").

Энергетический концерн "Фортум", являющийся крупнейшим инвестором и партнером российских компаний в области энергетики, реализует в России инвестиционную программу в секторе создания новых энергогенерирующих мощностей стоимостью 4 миллиарда долларов.

Накопленные российские прямые инвестиции в экономику Финляндии на 1 января 2016 года, по данным Банка России, составляли 2,5 миллиарда долларов. В стране насчитывается около трех тысяч компаний с участием российского капитала, большинство из которых функционирует в сфере торгово-посреднических и консультационных услуг, туризма, транспорта и логистики.

До недавнего времени крупнейшие компании с российским участием в Финляндии были в основном связаны с топливно-энергетическим и горнодобывающим секторами: "Тебойл" (дочерняя компания концерна "Лукойл"), "Нижекс" (входит в структуры АО "Нижнекамскнефтехим"), подразделение "Норильского никеля" в Харьявалта. Их владельцами являются крупные российские холдинговые структуры. В последние годы появились яркие примеры прихода российских компаний в Финляндию: в Хельсинки действует судоверфь "Арктех Хельсинки Шипъярд", в городе Лаппеенранта запущено производство фармацевтической продукции российской компанией "Цитомед" (Санкт-Петербург), в финском муниципалитете Мянтсиля начал работу Центр по обработке данных для обслуживания клиентов поискового сервера компании "Яндекс".

Самым крупным российским проектом на территории Финляндии является строительство АЭС "Ханхикиви-1" финской компанией "Фенновойма" с участием ГК "Росатом". АО "РАОС Войма" (финское подразделение ГК "Росатом") владеет 34% акций "Фенновойма". 15 октября 2015 года завершен первый этап работ по подготовке к строительству АЭС. Начало производства электроэнергии запланировано на 2024 год.

Сотрудничество приграничных регионов является одним из традиционных приоритетов российско-финляндского взаимодействия. В 1992 году было заключено Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о сотрудничестве в Мурманской области, Республике Карелии, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2012 году этот документ был заменен на Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству. В соответствии с данным Соглашением учреждена российско-финляндская Межправительственная комиссия по приграничному сотрудничеству.

Значительная роль в координации двустороннего практического взаимодействия принадлежит российско-финляндской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК). 29 марта 2016 года в Санкт-Петербурге прошла встреча сопредседателей комиссии, XIV сессия состоялась в Москве 23 ноября 2016 года.

23 сентября 2016 года в Гатчине прошла сессия Межправкомиссии по приграничному взаимодействию.

С 2011 года действует двусторонний Деловой совет, в состав которого входят руководители крупнейших компаний России и Финляндии.

Между Россией и Финляндией осуществляется активное культурно-гуманитарное сотрудничество. Ежегодно проводится российско-финляндский Культурный форум. На регулярной основе осуществляются гастроли творческих коллективов, выставки музейных коллекций.

Развиваются контакты по линии финно-угорских народов.

Высокой активностью отличаются туристические связи между Россией и Финляндией. Российские туристы занимают лидирующие позиции среди гостей Суоми, а Финляндия находиться в числе основных направлений российского зарубежного туризма. По данным Росстата, в 2016 году Финляндию посетили более 2,8 миллиона россиян.

Россию в 2016 году посетили более 1,3 миллиона туристов из Финляндии. По показателям въездного туризма в Россию Финляндия по итогам 2016 года находится на первом месте.

Осуществляется взаимодействие на основе заключенного в 1992 году Соглашения о сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих в Финляндии и финских военнослужащих в России, погибших во время Второй мировой войны. На территории обеих стран открыт ряд мемориалов, посвященных павшим в войнах 1939-1944 годов. В Финляндии расположено 84 российских воинских захоронения.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников