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РИА Новости

В Рособрнадзоре объяснили идею об ограничении доступа к смартфонам в школах

16:16 20.08.2019 (обновлено: 17:24 20.08.2019)
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© Depositphotos / Lev DolgachovУрок в школе
Урок в школе
© Depositphotos / Lev Dolgachov
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов разъяснил идею об ограничении использования смартфонов детьми в школах.
Во время выступления на форуме "Национальный проект "Образование": стратегия будущего" в Ленинградской области Кравцов подчеркнул, что речь не идет о полном запрете на гаджеты в стенах образовательных учреждений.

"Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы она давала хорошее, качественное образование", — сказал он.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
Рособрнадзор
Ранее стало известно, что рабочая группа, состоящая из представителей Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения разослала в регионы методические рекомендации по правилам использования смартфонов во время уроков.
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19 августа, 16:10РИА Новости
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Сергей КравцовРоспотребнадзорРособрнадзорЛенинградская областьОбразование - ОбществоОбщество
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