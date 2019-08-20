В Рособрнадзоре объяснили идею об ограничении доступа к смартфонам в школах

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов разъяснил идею об ограничении использования смартфонов детьми в школах.
Во время выступления на форуме "Национальный проект "Образование": стратегия будущего" в Ленинградской области Кравцов подчеркнул, что речь не идет о полном запрете на гаджеты в стенах образовательных учреждений.
"Это рекомендации, как использовать, чтобы не нарушать учебный процесс, не мешать работе школы, чтобы она давала хорошее, качественное образование", — сказал он.
Ранее стало известно, что рабочая группа, состоящая из представителей Роспотребнадзора, Рособрнадзора и Минпросвещения разослала в регионы методические рекомендации по правилам использования смартфонов во время уроков.
19 августа, 16:10РИА НовостиАбонент недоступен