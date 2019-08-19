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РИА Новости

Минпросвещения рекомендовало ограничить использование мобильников в школах

08:34 19.08.2019 (обновлено: 08:36 19.08.2019)
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© Depositphotos / Andrey_KuzminУчитель забирает мобильный телефон на уроке
Учитель забирает мобильный телефон на уроке
© Depositphotos / Andrey_Kuzmin
Учитель забирает мобильный телефон на уроке. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Минпросвещения рекомендует региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается на сайте министерства просвещения России.
"Органам управления образованием субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в сфере образования и общеобразовательным организациям с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях", - говорится в сообщении.
Рекомендации были подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведённого Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором.
"В ходе опроса 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение использования мобильных телефонов школьниками во время уроков. Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях",- отмечается в сообщении.
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Анализ международного опыта показывает, что длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания, уточняется на сайте.
Ограничения телефонов не должны распространяться на детей, которые нуждаются в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья, например, для мониторинга сахара крови при сахарном диабете, поясняется на сайте.
"При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации, проводить разъяснительную работу по вопросам профилактики неблагоприятных для здоровья и обучения детей эффектов от воздействия устройств мобильной связи и воспитания культуры пользования такими устройствами", - добавили в ведомстве.
В течение года Роспотребнадзор будет проводить мониторинг состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи, а Рособрнадзором совместно с Российской академией образования - выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса, подчеркнули в министерстве.
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