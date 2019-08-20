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РИА Новости

Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

13:40 20.08.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Казахстан снял введенные ранее ограничения на поставки продукции пяти российских сельскохозяйственных предприятий, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор сообщает, что казахстанской стороной были сняты ограничения, введенные ранее незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС, в отношении пяти российских компаний (ЗАО "Приосколье", АО "Алтайский бройлер", ООО "ФинИнвест", ЗАО "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", СПСК "Расковский молзавод"), - сообщается в пресс-релизе.
Ранее сообщалось, что временные ограничения на ввоз продукции этих предприятий были введены в 2018 году из-за ее несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям.
Россельхознадзор также сообщил, что с 21 августа отменяет ограничения на поставки в Россию продукции, производимой пятью казахстанскими предприятиями: АО "Усть-Каменогорская птицефабрика", ТОО "ADM Investment", ТОО "Ордабасы-кус", ТОО "Парижская коммуна ХХ1" и ТОО НПП "Kazakh Osseter". Решение было принято, в частности, с учетом гарантий, представленных казахстанской стороной.
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