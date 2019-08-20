Казахстан снял ограничения на поставки продукции пяти российских компаний

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Казахстан снял введенные ранее ограничения на поставки продукции пяти российских сельскохозяйственных предприятий, говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор сообщает, что казахстанской стороной были сняты ограничения, введенные ранее незаконно, с нарушениями законодательства ЕАЭС, в отношении пяти российских компаний (ЗАО "Приосколье", АО "Алтайский бройлер", ООО "ФинИнвест", ЗАО "Микояновский мясокомбинат МПК "ЕвроЭМ", СПСК "Расковский молзавод"), - сообщается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на ввоз продукции этих предприятий были введены в 2018 году из-за ее несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям.