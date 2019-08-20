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РИА Новости

СБУ возбудила уголовное дело против телеканала "112. Украина"

12:57 20.08.2019 (обновлено: 14:03 20.08.2019)
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© AFP 2019 / Sergei SupinskyПолицейские у здания телеканала "112 Украина" в Киеве
Полицейские у здания телеканала 112 Украина в Киеве
© AFP 2019 / Sergei Supinsky
КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против "112. Украина", сообщило "theБабель" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
"В будущем имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам", — уточняют собеседники издания.
Ранее в СМИ появилась информация о контактах судей, которые рассматривают дело о лицензии "112. Украина", с администрацией украинского президента.
На самом телеканале заявили, что офис Владимира Зеленского оказывает прямое давление на суд, что может привести к прекращению сначала цифрового, а потом и спутникового вещания с дальнейшим исчезновением из кабельных сетей.
При этом процесс об отзыве лицензии на вещание был запущен еще предыдущим президентом Петром Порошенко.
По словам источников "theБабеля", инициировал это бывший номинальный владелец телеканала Андрей Подщипков, который недавно вернулся на Украину.
Как сообщает издание, недавно Подщипков через ролик в YouTube обратился к Зеленскому. Он заявил, что является единственным законным собственником канала, а в 2018-м СМИ было "рейдерски захвачено" (канал продали Эдуарду Кацу, а после — депутату Тарасу Козаку. — Прим. ред.).
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
15 июля, 13:17РИА Новости
Оппозиция возмущена поведением Зеленского после ЧП у здания "112. Украина"
На основании заявлений Подщипкова СБУ и возбудила уголовное дело о противодействии законной хозяйственной деятельности, рассказывает "theБабель".
Авторы статьи добавляют, что следствие попросило Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать.

"Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206-я статья (о противодействии законной хозяйственной деятельности. — Прим. ред.) не входит в подследственность СБУ", — отмечают источники.

Они также рассказали, что за видеообращением Подщипкова и за уголовным делом стоит глава офиса президента Андрей Богдан, цель которого — получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука.

Ситуация вокруг "112. Украина"

Обстановка вокруг телеканала остается напряженной уже второй месяц. В июле СМИ обратилось к международным организациям из-за угроз, которые начали поступать после анонса нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine).
В ленту включено интервью с Владимиром Путиным. В частности, режиссер обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе. Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.
Тринадцатого июля здание "112. Украина" обстреляли из гранатомета, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело о терроризме. Оппозиция выразила возмущение тем, что Зеленский никак не прокомментировал случившееся.
В партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" заявили, что молчание президента можно объяснить только тем, что данное нападение выгодно ему.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
16 августа, 21:00Радио
Медведчук заявил о критической ситуации со свободой слова на Украине
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Ситуация на Украине112 УкраинаСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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