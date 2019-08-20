СБУ возбудила уголовное дело против телеканала "112. Украина"

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против "112. Украина", сообщило " Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против "112. Украина", сообщило " theБабель " со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

"В будущем имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам", — уточняют собеседники издания.

Ранее в СМИ появилась информация о контактах судей, которые рассматривают дело о лицензии "112. Украина", с администрацией украинского президента.

На самом телеканале заявили, что офис Владимира Зеленского оказывает прямое давление на суд, что может привести к прекращению сначала цифрового, а потом и спутникового вещания с дальнейшим исчезновением из кабельных сетей.

При этом процесс об отзыве лицензии на вещание был запущен еще предыдущим президентом Петром Порошенко.

По словам источников "theБабеля", инициировал это бывший номинальный владелец телеканала Андрей Подщипков, который недавно вернулся на Украину.

Как сообщает издание, недавно Подщипков через ролик в YouTube обратился к Зеленскому. Он заявил, что является единственным законным собственником канала, а в 2018-м СМИ было "рейдерски захвачено" (канал продали Эдуарду Кацу, а после — депутату Тарасу Козаку. — Прим. ред.).

На основании заявлений Подщипкова СБУ и возбудила уголовное дело о противодействии законной хозяйственной деятельности, рассказывает "theБабель".

Авторы статьи добавляют, что следствие попросило Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать.

"Кроме того, в ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206-я статья (о противодействии законной хозяйственной деятельности. — Прим. ред.) не входит в подследственность СБУ", — отмечают источники.

Они также рассказали, что за видеообращением Подщипкова и за уголовным делом стоит глава офиса президента Андрей Богдан, цель которого — получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука.

Ситуация вокруг "112. Украина"

Обстановка вокруг телеканала остается напряженной уже второй месяц. В июле СМИ обратилось к международным организациям из-за угроз, которые начали поступать после анонса нового фильма Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine).

В ленту включено интервью с Владимиром Путиным. В частности, режиссер обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе. Луценко пригрозил телеканалу ответственностью в случае показа фильма.

Тринадцатого июля здание "112. Украина" обстреляли из гранатомета, никто не пострадал, возбуждено уголовное дело о терроризме. Оппозиция выразила возмущение тем, что Зеленский никак не прокомментировал случившееся.