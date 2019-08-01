Нацсовет Украины по ТВ проведет проверку "112. Украина"

"Первого августа Национальный совет решил назначить внеплановые проверки компаниям ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". Решения приняты на основании мониторинга от 19 июля", - сообщается на сайте Нацсовета.

"В лицензии предусмотрено 2,5 часа в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 минут в сутки), развлекательных и музыкальных (3,5 часа в сутки), детских (30 минут в сутки) передач и фильмопоказ... на самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи по 22 часа 50 минут 17 секунд в сутки", - сообщила пресс-служба.