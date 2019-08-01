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РИА Новости

Нацсовет Украины по ТВ проведет проверку "112. Украина"

Вчера, 14:14
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© Фото : телеканал "112 Украина"Логотип телеканала "112 Украина"
Логотип телеканала 112 Украина
© Фото : телеканал "112 Украина"
Логотип телеканала "112 Украина". Архивное фото
КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания проведет проверку в пяти региональных компаниях, которые вещают под логотипом телеканала "112. Украина", сообщила пресс-служба Нацсовета.
"Первого августа Национальный совет решил назначить внеплановые проверки компаниям ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые вещают в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112. Украина". Решения приняты на основании мониторинга от 19 июля", - сообщается на сайте Нацсовета.
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По данным пресс-службы, компаниями не соблюдены условия лицензии в части программной концепции вещания.
"В лицензии предусмотрено 2,5 часа в сутки информационно-аналитических и публицистических передач, а также показ культурных, научно-просветительских (по 15 минут в сутки), развлекательных и музыкальных (3,5 часа в сутки), детских (30 минут в сутки) передач и фильмопоказ... на самом деле телеканалы транслируют только информационно-аналитические и публицистические передачи по 22 часа 50 минут 17 секунд в сутки", - сообщила пресс-служба.
Также изменены логотипы лицензиатов. Вместо логотипа "112. Украина" компании используют только часть логотипа.
По результатам внеплановых проверок Национальный совет примет решение, отреагировав на подтвержденные нарушения.
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