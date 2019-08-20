Власти Дагестана призвали провести экспертизы для защиты села от туристов

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Экспертиза необходима для установления культурной ценности старинного дагестанского селения Гамсутль, чтобы защитить его от вандализма туристов, сообщила РИА Новости врио руководителя агентства по охране культурного наследия республики Заира Мусалова.
Гамсутль - старинное заброшенное селение в горах Дагестана, именуемое часто аулом-призраком, которое пользуется популярностью у туристов. Ранее СМИ сообщили, что неизвестные демонтировали ценные декоративные камни с изображениями и текстом на входной арке в старинном доме в Гамсутле. После этого жители республики и блогеры в соцсетях заявили о необходимости запрета на экскурсии в этом селе.
28 декабря 2018, 06:03Туризм"Аулы-призраки" и местный Мачу-Пикчу. Как провести каникулы в Дагестане
"Есть блогеры, которые считают, что нужно запретить экскурсии в село Гамсутль. В этом ауле у нас есть две башни, в отношении которых у нас есть полномочия по охране. Но кроме как на них запретные мероприятия мы проводить не можем. В принципе, если начать процедуру для установления запрета, это сделать возможно, но требует достаточно больших усилий, и не только наших", - рассказала Мусалова.
По её словам, для этого региональным властям также придётся поднимать правоустанавливающие документы.
"Ещё один важный момент, это ведь село, и там когда-то жили люди и сейчас нужно поднимать документы по поводу собственников, даже если они уехали. Для выяснения необходимости ограничение входа для туристов нужно проводить экспертизу, чтобы оценить культурную ценность этого объекта и пропорционально этому решать необходимо ли консервировать данный объект", - отметила она.