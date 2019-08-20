Власти Дагестана призвали провести экспертизы для защиты села от туристов

МАХАЧКАЛА, 20 авг - РИА Новости. Экспертиза необходима для установления культурной ценности старинного дагестанского селения Гамсутль, чтобы защитить его от вандализма туристов, сообщила РИА Новости врио руководителя агентства по охране культурного наследия республики Заира Мусалова.

Гамсутль - старинное заброшенное селение в горах Дагестана, именуемое часто аулом-призраком, которое пользуется популярностью у туристов. Ранее СМИ сообщили, что неизвестные демонтировали ценные декоративные камни с изображениями и текстом на входной арке в старинном доме в Гамсутле. После этого жители республики и блогеры в соцсетях заявили о необходимости запрета на экскурсии в этом селе.

"Есть блогеры, которые считают, что нужно запретить экскурсии в село Гамсутль. В этом ауле у нас есть две башни, в отношении которых у нас есть полномочия по охране. Но кроме как на них запретные мероприятия мы проводить не можем. В принципе, если начать процедуру для установления запрета, это сделать возможно, но требует достаточно больших усилий, и не только наших", - рассказала Мусалова.

По её словам, для этого региональным властям также придётся поднимать правоустанавливающие документы.