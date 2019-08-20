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РИА Новости

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

11:38 20.08.2019 (обновлено: 17:34 20.08.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности <...> в связи с утратой доверия", — говорится в распоряжении главы правительства.
В пресс-службе ПФР РИА Новости сообщили, что увольнение Иванова не отразилось на работе фонда.
"В настоящее время идут плановые проверки в соответствии с программами внутреннего контроля и внутреннего аудита", — добавили в ПФР.
Иванова задержали в июле, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, в 2017-2019 годы он получил от "неустановленных лиц" не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.
В этом ему помогал бывший сотрудник ФСБ, директор департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин, которого сейчас подозревают в посредничестве.
Обвинение считает, что неизвестные ежемесячно переводили на счет Копейкина 200 тысяч рублей, которые потом передавались Иванову.
Бывшему заместителю главы ПФР грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, свою вину он признал. Сейчас он находится в СИЗО.
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Дмитрий МедведевРоссияПолитика
Популярные комментарии
Зама будут судить, посредника из ФСБ почему-то только подозревают, начальник сидит на месте. как ни в чем не бывало, ну а кто платил 4 миллиона и вовсе не установили. Это что за следствие такое?
20 августа, 11:59
НЛНаталья Лобова
245147467
И сел играть в айфон
20 августа, 11:42
Тимуджин Васерманович
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