Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке. Эту информацию РИА Новости подтвердил глава фонда Антон Дроздов.

На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, Дроздов ответил: "Нет, по подозрению".

В пресс-службе ПФР заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает "в штатном режиме".

О своем содействии ходу расследования РИА Новости сообщили и в Министерстве труда.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле не знают причину следственных действий в ПФР, и попросил журналистов обратиться с этим вопросом к следствию.