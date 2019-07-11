Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Зампреда правления Пенсионного фонда России Алексея Иванова задержали по делу о взятке. Эту информацию РИА Новости подтвердил глава фонда Антон Дроздов.
На вопрос, задержали ли Иванова по факту дачи взятки, Дроздов ответил: "Нет, по подозрению".
В пресс-службе ПФР заявили, что следствию оказывают содействие, фонд работает "в штатном режиме".
О своем содействии ходу расследования РИА Новости сообщили и в Министерстве труда.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле не знают причину следственных действий в ПФР, и попросил журналистов обратиться с этим вопросом к следствию.
На сайте фонда указано, что Иванов курирует вопросы, связанные с информационными технологиями.
31 октября 2018, 18:41В Коми экс-главу департамента ПФР осудили за взятки