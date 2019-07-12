Замглавы ПФР Иванов признался во взяточничестве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере замруководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов заявил, что признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

В пятницу суд рассматривает ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова, которому вменяется получение взятки на 4,4 миллиона рублей, и директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.