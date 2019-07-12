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РИА Новости

Замглавы ПФР Иванов признался во взяточничестве

Вчера, 13:46
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде. 12 июля 2019
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере замруководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов заявил, что признает вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.
В пятницу суд рассматривает ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иванова, которому вменяется получение взятки на 4,4 миллиона рублей, и директора департамента по работе с государственными структурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Алексей Иванов
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"Мое мнение по ходатайству следующее. Я всю жизнь служил нашей стране, служил в Вооруженных силах, принимал участие в разработке сложнейших информационных систем… Я искренне раскаиваюсь, выражаю полную готовность сотрудничать, прошу по отношении ко мне принять меру пресечения, не связанную с лишением свободы", - сказал Иванов.
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Алексей ИвановПенсионный фонд РФПроисшествия
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