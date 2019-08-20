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РИА Новости
Туризм

Определены самые тусовочные города мира

06:45 20.08.2019 (обновлено: 07:40 20.08.2019)
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© AP Photo / Israel LealУчастники вечеринки в ночном клубе Канкуна, Мексика
Участники вечеринки в ночном клубе Канкуна, Мексика
© AP Photo / Israel Leal
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Санкт-Петербург занял четвертое место в списке самых тусовочных городов мира, сообщает Lonely Planet.
В исследовании, проведенном изданием, городом с самыми лучшими вечеринками оказался Белград. Впервые это звание досталось столице Сербии еще в 2009 году. Ночная жизнь там по-прежнему разнообразна - в клубах, барах, тавернах и на баржах. А еще, по сравнению с другими столицами, в Белграде недорогое жилье (около 30 долларов за две ночи) и пиво (около двух долларов за поллитра).
Второе место рейтинга - у мексиканского города Плая-дель-Кармен, третье - у Сингапура, в котором высокие цены на алкоголь (почти семь долларов за поллитра пива), но эксперты отметили также высокий уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов –их около 155.
На четвертом месте расположился Санкт-Петербург. Здесь есть почти две сотни ночных заведений, при этом недорогое жилье и особая атмосфера.
Также в первую десятку рейтинга вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.
Пляжная вечеринка
21 июля, 08:00Туризм
Отдых на полную катушку: где найти самые тусовочные курорты мира
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ТуризмСингапурТуризмтуристыНовости - ТуризмБангкокСеулМексикаСтамбулБелград (город)Буэнос-Айрес (город)ТокиоСанкт-Петербург
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