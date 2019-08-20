Определены самые тусовочные города мира

В исследовании, проведенном изданием, городом с самыми лучшими вечеринками оказался Белград. Впервые это звание досталось столице Сербии еще в 2009 году. Ночная жизнь там по-прежнему разнообразна - в клубах, барах, тавернах и на баржах. А еще, по сравнению с другими столицами, в Белграде недорогое жилье (около 30 долларов за две ночи) и пиво (около двух долларов за поллитра).