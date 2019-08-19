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РИА Новости

В России прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США

23:46 19.08.2019 (обновлено: 23:49 19.08.2019)
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CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Политики и эксперты прокомментировали запуск в США крылатой ракеты, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как считают в Совфеде, испытания свидетельствуют о том, что Вашингтон заранее готовился выйти из соглашения и неоднократно нарушал его. В свою очередь, в Госдуме предположили, что Соединенные Штаты приостановили действие договора именно ради запусков подобных ракет, которые разрабатывались уже давно. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Цинизм и издевательство

По мнению члена оборонного комитета Совфеда Франца Клинцевича, запуск ракеты после того, как в начале августа было прекращено действие ДРМСД, — это "откровенный цинизм и издевательство над мировым сообществом".
Сенатор заметил, что Соединенные Штаты уже не скрывают, что изначально и занимались производством запрещенных ракет, тем самым "похоронив" договор.
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Клинцевич подчеркнул, что Россия не намерена вступать в гонку вооружений, однако сделает все, чтобы не допустить превосходства США.
"Потому возможен и ассиметричный ответ", — заявил РИА Новости парламентарий.

Многолетние разработки

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил РИА Новости, что проведенный запуск подтверждает неоднократные нарушения договора со стороны Вашингтона.
"Кроме того, это испытание заставляет снова задуматься над сохранностью архитектуры европейской системы безопасности", — добавил он.
Его коллега Александр Шерин обратил внимание на то, что для подобных запусков необходимы многолетние разработки.
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"Это не менее пяти лет как минимум. То есть все это время американцы занимались такими разработками, и когда настал день, час, момент, когда нужно переходить к испытаниям, они абсолютно цинично, бессовестно обвиняют Россию в том, что мы якобы стали причиной, по которой им необходимо выйти из этого договора, и тут же уже американцы начинают проводить испытания ракеты, которая давным-давно была у них готова", — пояснил он RT.
Как считает Шерин, Вашингтон инициировал выход из ДРСМД именно для того, чтобы провести испытания ракет.
"США, видимо, дошли до того этапа разработки вооружений, когда необходимо проводить практические стрельбы, испытания, то есть надо выходить из лаборатории на полигон", — сказал парламентарий.

Двуличность США

В свою очередь, военный эксперт директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко указал на "двуличность" Вашингтона, возложившего вину за прекращение действия ДРСМД на Москву.
"Уже несколько лет как конгресс США выделяет деньги на разработку новой крылатой ракеты наземного базирования средней дальности. США фактически нарушают договор РСМД, из которого они вышли, почему-то обвинив Россию", — пояснил он РИА Новости.
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По его мнению, таким образом Соединенные Штаты "развязали себе руки для нового витка гонки вооружений". Испытанная ракета будет в первую очередь направлена против России и Китая, однако отвечать на действие США нужно ассиметрично, считает Коротченко.
"Отвечать надо несимметрично — в первую очередь развитием системы воздушно-космической обороны России. Это постановка в ускоренном варианте зенитных ракетных систем большой дальности С-400 и комплексов малой дальности Тор-М2, как средства последнего рубежа для прикрытия наиболее важных объектов", — объяснил эксперт.

Запуск ракеты

Ранее Пентагон сообщил, что испытал неядерную крылатую ракету наземного базирования, ранее запрещенную договором о РСМД. Ракета была вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета. Запуск осуществлялся с мобильной пусковой установки. В ведомстве добавили, что результаты испытаний будут использованы для дальнейшей разработки ракет.
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Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США. Россия также приостановила свое участие в договоре.
Глава российского МИД Сергей Лавров не раз подчеркивал, что американская сторона нарушала соглашение с 1999 года, когда начала испытывать боевые беспилотники, по характеристикам совпадающие с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования. А с 2014 года Вашингтон стал размещать в Европе пусковые установки Mk 41, пригодные для запуска ракет "Томагавк". Это прямое нарушение ДРСМД, отметил дипломат.
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Популярные комментарии
У скрепоносцев пуканы подгорают.
20 августа, 00:06
А Александр Мирошниченко
77902169
Это просто возмутительно. Безобразие какое то. Куда милиция смотрит?
20 августа, 00:11
Василий Васильев
174100029
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