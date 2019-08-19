Twitter заявил, что власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с протестами

ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Интернет-корпорация Twitter заявила, что власти "сеяли рознь" в Гонконге в связи с массовыми антиправительственными протестами, в этой связи заблокировано около 200 тысяч аккаунтов.

"Мы сообщаем о значительной информационной операции, сосредоточенной на ситуации в Гонконге, конкретно на протестном движении и на призывах к политическим переменам", - говорится в заявлении платформы.

Первоначально были обнаружены 936 учетных записей, которые вели с территории КНР. "Эти учетные записи вели конкретную преднамеренную деятельность с целью посеять политическую рознь в Гонконге, в том числе подорвать легитимность и политические позиции протестного движения на местах", - говорится в сообщении.

"Основываясь на нашем интенсивном расследовании, мы получили надежные доказательства, поддерживающие то, что это скоординированная, поддерживаемая государством операция", - говорится в сообщении.

Twitter заблокирован в КНР, но аккаунты, о которых идет речь, использовали VPN-сервисы или действовали с разблокированных IP-адресов на территории Китая, уточнили в компании.

"Учетные записи, которые мы представляем сегодня, включают наиболее активную часть этой кампании. Более широкая спам-сеть из примерно 200 тысяч учетных записей... была заблокирована в профилактических целях, прежде чем они смогли развить значительную активность на нашем сервисе", - уточнили в компании.

Компания привела примеры записей, которые, по ее мнению, нарушали условия использования сервиса. В одной из записей демонстрантов обвиняют в применении насилия. "Вы, радикалы, нам в Гонконге не нужны, идите отсюда!" - говорится в одной из записей.