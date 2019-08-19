Лидеры "нормандского" формата встретятся до конца года, считает эксперт

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Заявления лидеров России и Франции по поводу важности проведения саммита Нормандского формата подтверждают, что встреча назрела и она, скорее всего, состоится до конца нынешнего года в Минске, заявил РИА Новости директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.

"Во-первых, нужно отметить заявление Путина о том, что альтернативы "нормандскому" формату нет, значит, не будет создаваться никакого другого формата. Первоначально говорили и, собственно, нынешний президент Украины заявлял, что "нормандский" формат нужно расширить, включить туда представителей США, но, так или иначе, заявление Путина во Франции говорит о том, что формат будет существовать в тех рамках, которые были до настоящего времени", - сказал эксперт.

"Макрон поддержал идею сохранения "нормандского" формата, и это не дежурные слова", - добавил Гусев.

По его словам, сейчас в рабочем порядке будут согласованы сроки.

"И, я думаю, что до конца 2019 года такой саммит состоится. Скорее всего, он пройдет в Минске. И я не исключаю возможности того, что в ходе этой встречи будет принято кардинальное решение об остановке военных действий на юго-востоке Украины", - полагает Гусев.

"Безусловно, слова Макрона нужно воспринимать как серьезные, (немецкий лидер Ангела) Меркель заявляла о том, что она готова встретиться в любое время. И сейчас мы не видим причин, чтобы эта встреча не состоялась. Российский президент тоже готов встречаться и обсуждать эти проблемы", - продолжил эксперт.

При этом он подчеркнул, что встреча, "безусловно, назрела", однако "важен тот результат, которого добьются стороны".