Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T22:06Z
https://ria.ru/20190819/1557652638.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155764/86/1557648672_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_46007650737b8bb593b754e48008a2a9.jpg
РИА Новости

Лидеры "нормандского" формата встретятся до конца года, считает эксперт

22:06 19.08.2019
465
© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Заявления лидеров России и Франции по поводу важности проведения саммита Нормандского формата подтверждают, что встреча назрела и она, скорее всего, состоится до конца нынешнего года в Минске, заявил РИА Новости директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил перед встречей с Путиным, что на ней может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина). Сам Путин сказал, что альтернативы этому формату нет.
"Во-первых, нужно отметить заявление Путина о том, что альтернативы "нормандскому" формату нет, значит, не будет создаваться никакого другого формата. Первоначально говорили и, собственно, нынешний президент Украины заявлял, что "нормандский" формат нужно расширить, включить туда представителей США, но, так или иначе, заявление Путина во Франции говорит о том, что формат будет существовать в тех рамках, которые были до настоящего времени", - сказал эксперт.
"Макрон поддержал идею сохранения "нормандского" формата, и это не дежурные слова", - добавил Гусев.
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Вчера, 21:17РИА Новости
"Великие нации должны жить вместе". Как Макрон встречал Путина в крепости
По его словам, сейчас в рабочем порядке будут согласованы сроки.
"И, я думаю, что до конца 2019 года такой саммит состоится. Скорее всего, он пройдет в Минске. И я не исключаю возможности того, что в ходе этой встречи будет принято кардинальное решение об остановке военных действий на юго-востоке Украины", - полагает Гусев.
"Безусловно, слова Макрона нужно воспринимать как серьезные, (немецкий лидер Ангела) Меркель заявляла о том, что она готова встретиться в любое время. И сейчас мы не видим причин, чтобы эта встреча не состоялась. Российский президент тоже готов встречаться и обсуждать эти проблемы", - продолжил эксперт.
При этом он подчеркнул, что встреча, "безусловно, назрела", однако "важен тот результат, которого добьются стороны".
"Нужно говорить об окончательной нормализации ситуации, ведь мы чувствуем, что идет нагнетание, нервозности, президент Зеленский практически не выполнил своих предвыборных обещаний – остановить военные действия. И сейчас очень важно для всех, чтобы в ходе "нормандской" встречи были приняты конкретные решения", - сказал эксперт.
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Вчера, 18:40РИА Новости
Путин заявил, что альтернативы "нормандскому формату" не существует
900006
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссия
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном
РИА
Новости
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
Пентагон сообщил, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка"
Газовое оборудование в Львовской области Украины
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией
Игорь Коротченко
США запускают новую гонку вооружений, считает Коротченко
Лента
новостей
Свадебные кольца
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Хан-Шейхун
Сирийская армия взяла под контроль город Хан-Шейхун, пишут СМИ
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон верит в Европу от Лиссабона до Владивостока
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи
Путин хочет скоординировать с Францией усилия по примирению сторон в Ливии
Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Нетаньяху прокомментировал отказ жены пробовать каравай в Киеве
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Путин на встрече с Макроном отметил важность борьбы с изменением климата
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон
Путин обсудит с Макроном вопросы международной безопасности
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сопровождение российского самолета швейцарскими ВВС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:27На Украине в Луганской области около 80 тысяч жителей остались без воды
09:25Число пострадавших в ДТП с автобусами в Воронеже возросло до шести человек
09:23В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
09:13В Совфеде прокомментировали запуск запрещенной ДРСМД ракеты в США
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
Лента новостейМолния