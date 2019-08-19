Медведев назначил Фролова замруководителя Ростехнадзора

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Назначить Фролова Дмитрия Ивановича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", - говорится в документе.