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РИА Новости

Медведев назначил Фролова замруководителя Ростехнадзора

20:15 19.08.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит заседание правительства. 27 июня 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Дмитрия Фролова заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора), следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Назначить Фролова Дмитрия Ивановича заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору", - говорится в документе.
Согласно информации на сайте Ростехнадзора, ранее Фролов занимал в этом ведомстве должность начальника управления государственного энергетического надзора.
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Дмитрий МедведевРостехнадзорРоссияОбщество
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