США испытали запрещенную ДРСМД ракету

ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Испытание ракеты прошло 18 августа.

"Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета", — говорится в сообщении Пентагона.

В военном ведомстве рассказали РИА Новости, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка".

Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил журналистам, что Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.

Он подчеркнул, что российская сторона не отказывалась от диалога с США.

По словам главы военного ведомства, Россия не планирует отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся американские ракеты, нарушающие ДРСМД.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.

Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.