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РИА Новости

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

19:49 19.08.2019 (обновлено: 04:51 20.08.2019)
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CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll / Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
CC0 / U.S. Navy photo by Intelligence Specialist 1st Class Kenneth Moll /
Запуск крылатой ракеты "Томагавк" с американского военного корабля USS Cape St. George. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Испытание ракеты прошло 18 августа.
"Министерство обороны провело летные испытания крылатой ракеты наземного базирования обычной (неядерной) конфигурации на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Испытательная ракета вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 километров полета", — говорится в сообщении Пентагона.
В военном ведомстве рассказали РИА Новости, что испытанная ракета была вариантом "Томагавка".
Накануне министр обороны Сергей Шойгу сообщил журналистам, что Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД.
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Макрон выразил надежду на диалог с Путиным по ситуации вокруг ДРСМД
Он подчеркнул, что российская сторона не отказывалась от диалога с США.
По словам главы военного ведомства, Россия не планирует отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся американские ракеты, нарушающие ДРСМД.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.
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14 августа, 16:15РИА Новости
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.
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Министерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ну нельзя с американцами ни о чем договариваться. Все равно надуют. Вот опять не успели из договора выйти,а ракета уже появилась и летает.
19 августа, 20:07
и иван иванов первый
9510109
Очередное доказательство того, что договор уже дано нарушен с их стороны. Ибо на проектирование и создание такой ракеты нужно несколько лет, а тут только вышли и уже испытания ;)
19 августа, 20:18
Евгений Жегульский
7412015
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