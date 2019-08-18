Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-18T14:13Z
https://ria.ru/20190818/1557607339.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154748/43/1547484309_224:388:1909:1336_1036x0_80_0_0_9382f1d4aab6564c2be8a6e44440f620.jpg
РИА Новости

Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД

09:59 18.08.2019 (обновлено: 14:13 18.08.2019)
16924
© AP PhotoЗапуск американской баллистической ракеты средней дальности "Першинг-2"
Запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинг-2
© AP Photo
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 24".
При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.

"Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали".

Сергей Шойгу лидер Избирательного блока МЕжрегиональное ДВижение ЕДинство (МЕДВЕДь)
Сергей Шойгу
Министр также выразил недоумение тем, что если США требовалось дополнительное количество участников ДРСМД, то зачем им "все нужно было ломать".
Шойгу отметил, что если США хотят договориться, то нужно договариваться. Если же такого желания у Вашингтона нет, то необходимо перестать лукавить и признать, что Соединенные Штаты хотят размещать ракеты в Азии и других регионах, добавил он.
Министр подчеркнул, что Москва оставляет дверь открытой.
По словам главы военного ведомства, Россия не планирует отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся американские ракеты, нарушающие ДРСМД.

Ракетный договор

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.
Ракетный комплекс Искандер-М
5 августа, 08:00РИА Новости
Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы
В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.
Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.
В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.
Третьего июля Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД. Второго августа договор прекратил действовать.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
14 августа, 16:15РИА Новости
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
2781042118
Обсудить 18
Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДСергей ШойгуРоссияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Англосаксы по своей природе враги всей цивилизации человечества... Их бы под корень и планета зажила бы без войн!!! Все войны в 21 веке начали англосаксы!!!😡😡😡
18 августа, 11:53
Felix D
6040368198
В 2014 году администрация Барака Обамы обвинила Россию в испытательных запусках баллистической крылатой ракеты наземного базирования, выходящей за рамки договора. А США Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД, то есть всего два года назад Так что. всё нормально с их стороны.
18 августа, 14:39
Ston Krik
110000030
Рекомендуем
Нефтяной танкер Grace 1 в Гибралтарском проливе
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
РИА
Новости
Заснеженные горы в районе гавани города Тасиилак в Гренландии
Если Трамп не сможет купить Гренландию, то он заберет ее силой
Ракета-носитель Протон-М с российской обсерваторией Спектр-РГ на стартовом комплексе космодрома Байконур
США отказались поставлять углеволокно для российского телескопа "Спектр-М"
Центральный зал 4-го энергоблока с реактором БН-800 Белоярской атомной электростанции
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за ошибки одной из систем
Лента
новостей
Военнослужащие на палубе пограничного сторожевого корабля Смерч во время службы в Амурской области
National Interest оценил развитие российского флота
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
Момент ДТП с туристическим автобусом в Москве попал на видео
Американские военнослужащие на военной базе Бемово, Польша
В России оценили предложенный Варшавой способ "устрашения" Москвы
Джордж Р. Р. Мартин
Джордж Мартин назвал окончание "Игры престолов" избавлением
Скриншот сторис из Инстаграма Ольги Бузовой
Бузова закрыла страницу в Instagram после шутки про блокадницу
На месте взрыва в одном из свадебных залов в Кабуле, Афганистан. 17 августа 2019
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
На месте ДТП с участием автобуса в Москве. 18 августа 2019
В ДТП с туристическим автобусом на востоке Москвы пострадали 15 человек
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленский взялся спорить с историей
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Порошенко обвинили в выводе восьми миллиардов долларов с Украины
Ракета Х-29Л
В Крыму осудили двоих военных за случайный запуск ракеты
Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков выступает на первом заседании Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов. 9 августа 2109
Глава "Слуги народа" пожаловался на зарплату депутатов Рады
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку
00:48Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Канадой и Мексикой
00:45Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом
00:43Трамп считает, что рецессии в американской экономике не будет
00:41Источник: Сирийские военные взяли под контроль КПП на окраине Хан-Шейхуна
00:30Трамп пообещал принять решение об исключениях для Huawei в понедельник
00:29Трамп предостерег Иран от нападения на американские суда
00:19Трамп рассказал об "очень хороших" переговорах США с талибами
00:17Названы регионы с самым доступным бензином для населения
00:10Трамп: насилие в Гонконге может повредить торговым переговорам с Китаем
00:09В Приморье почти 170 человек эвакуировали из-за паводка после тайфуна
00:08Сирийская армия вошла в город Хан-Шейшун, ликвидировав нескольких боевиков
00:03Трамп заявил, что "стратегически" интересовался покупкой Гренландии
23:41В Йемене нашли мумии возрастом около трех тысяч лет
23:34Кадыров назвал поставленное его отцом условие по будущему Чечни
23:12Директор школы рассказал об убившем семью ученике
23:11Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек
22:32Британия лишила паспорта плененного в Сирии боевика
22:22ЦОДД предупредил о затруднениях из-за закрытия участка красной ветки метро
22:18Кличко прокомментировал свое высказывание о "завтрашнем дне"
Лента новостейМолния