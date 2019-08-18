Шойгу прокомментировал разработку в США ракет, нарушающих ДРСМД

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала " Россия 24 ". Вашингтон заложил в бюджет средства на создание ракет средней и малой дальности еще за год до выхода из ДРСМД. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в эфире телеканала "".

При этом российская сторона не отказывалась от диалога с США, подчеркнул глава Минобороны.

"Мы показали ту ракету, которая вызывала сомнение. Американцы не приехали". Сергей Шойгу

Министр также выразил недоумение тем, что если США требовалось дополнительное количество участников ДРСМД, то зачем им "все нужно было ломать".

Шойгу отметил, что если США хотят договориться, то нужно договариваться. Если же такого желания у Вашингтона нет, то необходимо перестать лукавить и признать, что Соединенные Штаты хотят размещать ракеты в Азии и других регионах, добавил он.

Министр подчеркнул, что Москва оставляет дверь открытой.

По словам главы военного ведомства, Россия не планирует отвечать симметрично, пока в Европе и Азии не появятся американские ракеты, нарушающие ДРСМД.

Ракетный договор

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году. Тогда СССР и США обязались уничтожить все подобные комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018-го года Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из договора, обвинив Москву в нарушении обязательств. При этом доказательств этого американская сторона так и не предоставила.

Позднее госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий соглашения. В частности, США требовали от России отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой якобы нарушает положения ДРСМД.

В Москве эти обвинения назвали голословными, подчеркнув, что ракета не разрабатывалась и не испытывалась на дальность, превышающую установленные ограничения.