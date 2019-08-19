В Коми признали "СССР" экстремистской организацией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией, сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.

"Вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В тексте опубликованного решения суда сообщается, что руководитель общественного объедения на рассмотрение дела не явился, а представители ФСБ и Минюста России поддержали требования прокурора.

"Деятельность названного общественного объединения, имеющего структурные подразделения и представителей на территории не менее 30 субъектов Российской Федерации, противоречит требованиям действующего законодательства и носит экстремистский характер, что влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству", - отмечается в решении Верховного суда Коми.