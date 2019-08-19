Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T19:22Z
https://ria.ru/20190819/1557649759.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40536/85/405368586_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4c1fc40353189875baf941c2e54da6e3.jpg
РИА Новости

В Коми признали "СССР" экстремистской организацией

19:22 19.08.2019
5147
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией, сообщает пресс-служба Верховного суда Коми.
"Вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения "Союз Славянских Сил Руси" (другие наименования "Союз Советских Социалистических Республик", "СССР") экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В тексте опубликованного решения суда сообщается, что руководитель общественного объедения на рассмотрение дела не явился, а представители ФСБ и Минюста России поддержали требования прокурора.
Здание Министерства юстиции России
17 июля, 17:01РИА Новости
"Всемирный конгресс украинцев" включили в список нежелательных организаций
"Деятельность названного общественного объединения, имеющего структурные подразделения и представителей на территории не менее 30 субъектов Российской Федерации, противоречит требованиям действующего законодательства и носит экстремистский характер, что влечет за собой нарушение прав и свобод человека и гражданина, причинение вреда общественному порядку, общественной безопасности, обществу и государству", - отмечается в решении Верховного суда Коми.
На решение можно было подать апелляцию, но никто этого не сделал, оно вступило в законную силу.
421220450
Обсудить 2
КомиРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Скриншот видео встречи в аэропорту Киева премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и его супруги Сары
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
РИА
Новости
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Макрон связал возвращение к формату G8 с урегулированием на Украине
Футболка, снятая членами организации Движение Сорок Сороков с жителя Новосибирска
Православные активисты раздели мужчину из-за "оскорбительной" футболки
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 19 августа 2019
Путин впервые прокомментировал акции протеста в Москве
Лента
новостей
Сотрудники полиции Испании в провинции Жирона, Каталония
Ребенок с отцом утонули на глазах у матери на популярном курорте в Испании
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Киеве
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве
Свадебные кольца
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Здание Государственной думы Российской Федерации
Депутаты прервут отпуска для расследования вмешательства в дела России
Кадры полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
07:47Аэропорт Томска 2,5 часа не отправлял самолеты из-за тумана
07:39В Челябинске девять пострадавших в ДТП остаются в больницах
07:39"Скоро грибок заведется": украинцы высмеяли "мост Кличко" из-за мух
07:37Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый рейс
Лента новостейМолния