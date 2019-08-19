В Петербурге завели дело на водителя автобуса, откуда выпала пассажирка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Следователи полиции в Петербурге возбудили дело против водителя маршрутного автобуса, из салона которого из-за незакрытой двери выпала пассажирка, впоследствии женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Вечером 27 июля у дома 13 по Московскому шоссе при движении маршрутного автобуса из незакрытой водителем двери выпала 55-летняя пассажирка. Женщина получила тяжелые травмы, от которых 16 августа скончалась в больнице", - сказано в сообщении.