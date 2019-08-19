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РИА Новости

В Петербурге завели дело на водителя автобуса, откуда выпала пассажирка

19:12 19.08.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции
Автомобили полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг - РИА Новости. Следователи полиции в Петербурге возбудили дело против водителя маршрутного автобуса, из салона которого из-за незакрытой двери выпала пассажирка, впоследствии женщина скончалась в больнице, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Вечером 27 июля у дома 13 по Московскому шоссе при движении маршрутного автобуса из незакрытой водителем двери выпала 55-летняя пассажирка. Женщина получила тяжелые травмы, от которых 16 августа скончалась в больнице", - сказано в сообщении.
В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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