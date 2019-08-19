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РИА Новости

Макрон рассчитывает придать динамику процессу урегулирования на Украине

18:58 19.08.2019
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу нормандского формата.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с Макроном в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Через несколько дней, 24-26 августа во французском Биаррице пройдет саммит G7. В начале встречи Макрон заявил, что во время переговоров может быть подготовлен саммит "нормандской четверки".
"Мне кажется, мы должны организовать этот саммит в нормандском формате. Мы хотели бы, чтобы он состоялся. Мы об этом поговорим с президентом Путиным и затем наши советники будут обсуждать возможность подобного саммита", - заявил Макрон.
Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "проявляет определенную смелость в политическом смысле" и это обнадеживает.
"Я бы хотел, чтобы нам удалось в ближайшее время придать новую динамику этому процессу, процессу, который мы начали в Минске и который мы решаем вместе, прежде всего, речь идет о безопасности", - отметил французский лидер.
При этом он добавил, что кроме безопасности важно обсуждать и вопрос политического процесса на юго-востоке Украины.
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