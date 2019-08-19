Макрон рассчитывает придать динамику процессу урегулирования на Украине

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы придать динамику процессу урегулирования конфликта на Украине и считает необходимым провести встречу нормандского формата.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник проводит встречу с Макроном в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Через несколько дней, 24-26 августа во французском Биаррице пройдет саммит G7. В начале встречи Макрон заявил, что во время переговоров может быть подготовлен саммит "нормандской четверки".

"Мне кажется, мы должны организовать этот саммит в нормандском формате. Мы хотели бы, чтобы он состоялся. Мы об этом поговорим с президентом Путиным и затем наши советники будут обсуждать возможность подобного саммита", - заявил Макрон.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский "проявляет определенную смелость в политическом смысле" и это обнадеживает.

"Я бы хотел, чтобы нам удалось в ближайшее время придать новую динамику этому процессу, процессу, который мы начали в Минске и который мы решаем вместе, прежде всего, речь идет о безопасности", - отметил французский лидер.