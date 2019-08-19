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РИА Новости

Путин прокомментировал возможность возобновления формата G8

18:55 19.08.2019 (обновлено: 19:34 19.08.2019)
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© REUTERS / Gerard Julien/Pool Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. 19 августа 2019
© REUTERS / Gerard Julien/Pool
ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Любые контакты с нашими партнерами в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о возможности возобновления формата G8.
На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров лидеров двух стран обсуждать гипотетическое превращение G7 в G8, Путин сказал, что Россия не ставит себе это как "как самоцель". "Мы не отказываемся ни от каких контактов", - добавил он.
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Вчера, 17:40РИА Новости
Экс-депутат Нацсобрания Франции призвал к возвращению России в G8
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Эммануэль МакронG8Владимир ПутинФранцияРоссияВ мире
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