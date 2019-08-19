Путин прокомментировал возможность возобновления формата G8

"Любые контакты с нашими партнерами в любом формате, они всегда полезны. Мы ничего не исключаем", - заявил Путин на пресс-конференции перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, отвечая на вопрос о возможности возобновления формата G8.

На уточняющий вопрос журналистов о том, планируется ли в ходе переговоров лидеров двух стран обсуждать гипотетическое превращение G7 в G8, Путин сказал, что Россия не ставит себе это как "как самоцель". "Мы не отказываемся ни от каких контактов", - добавил он.