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РИА Новости

Путин проинформирует Макрона о разговоре с Зеленским

18:33 19.08.2019 (обновлено: 18:52 19.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
Президент РФ Владимир Путин во время церемонии встречи в аэропорту Марселя
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм".
Путин и Зеленский проводили телефонный разговор 7 августа.
"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал Путин перед переговорами с Макроном.
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинФранцияРоссияУкраинаВ мире
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