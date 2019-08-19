Путин проинформирует Макрона о разговоре с Зеленским

ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что проинформирует французского лидера Эммануэля Макрона о своем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают "осторожный оптимизм".

"Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм", - сказал Путин перед переговорами с Макроном.