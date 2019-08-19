Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине

"Мы, конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и заявления, которые недавно сделал президент (Украины Владимир) Зеленский. Я знаю, что президент Путин также общался с президентом Зеленским", - сказал Макрон перед переговорами с Путиным.