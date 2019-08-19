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РИА Новости

Макрон планирует обсудить с Путиным ситуацию на Украине

18:25 19.08.2019 (обновлено: 18:37 19.08.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ФОРТ БРЕГАНСОН (Франция), 19 авг - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию на Украине, отметив, что во время встречи может быть подготовлен саммит "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина).
Путин проводит встречу с Макроном в официальной летней резиденции французских президентов - форте Брегансон. Через несколько дней, 24-26 августа во французском Биаррице пройдет саммит G7.
"Мы, конечно, поговорим об Украине. Мы уточним те позиции, которые занимают наши страны, и заявления, которые недавно сделал президент (Украины Владимир) Зеленский. Я знаю, что президент Путин также общался с президентом Зеленским", - сказал Макрон перед переговорами с Путиным.
"Мы обсудим вместе эту ситуацию и, возможно, подготовим предстоящие встречи совместно с канцлером (Германии Ангелой) Меркель и президентом Зеленским в нормандском формате", - заявил французский лидер.
Херсон
Вчера, 15:55Сказано в эфире - Радио Sputnik
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Ситуация на УкраинеЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияРоссияУкраинаВ мире
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