Дочь Умы Турман выпустила два новых сингла после съемок у Тарантино

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Майя Хоук после съемок в фильме Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде" обратилась к музыке – выпустила два новых сингла, сообщает Variety.
Дочь Умы Турман и Итана Хоука представила композиции To Love a Boy и Stay Open, которые появятся на ее альбоме. Сама пластинка пока без названия.
Актриса написала слова песен, а лауреат "Грэмми" Джесси Харрис - музыку.
В композициях звучит мягкий вокал Майи под аккомпанемент гитары. Итан Хоук поделился в своем Инстаграме: "Эти две великолепные песни выпустила вчера Майя Хоук. Слушайте их на Spotify и ITunes. За ними последует целый альбом".
О дочери Турман заговорили этим летом, после того, как она сыграла лесбиянку в сериале "Очень странные дела" и девушку-хиппи, поклонницу Чарльза Мэнсона в картине "Однажды… в Голливуде".
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