Прокуратура отменила решение завести дело о покупке "Фризиума" для ребенка

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум" матерью для своего больного ребенка.

сообщении ведомства подчеркивается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила материалы уголовного дела и не нашла данных, "образующих объективную сторону преступления", предусмотренного статьей УК о контрабанде наркотиков.

Ранее широкий резонанс вызвали задержания женщин, заказавших через интернет для своих детей-инвалидов лекарства, не зарегистрированные в России.

Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава 15 августа написала в фейсбуке, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей препарат "Фризиум".

Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле.