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РИА Новости

Прокуратура отменила решение завести дело о покупке "Фризиума" для ребенка

18:05 19.08.2019 (обновлено: 19:11 19.08.2019)
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© Depositphotos / Ai825Таблетки
Таблетки
© Depositphotos / Ai825
Таблетки. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Генеральная прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела о провозе через границу не зарегистрированного в России лекарства "Фризиум" матерью для своего больного ребенка.
В сообщении ведомства подчеркивается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура изучила материалы уголовного дела и не нашла данных, "образующих объективную сторону преступления", предусмотренного статьей УК о контрабанде наркотиков.
Ранее широкий резонанс вызвали задержания женщин, заказавших через интернет для своих детей-инвалидов лекарства, не зарегистрированные в России.
Директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава 15 августа написала в фейсбуке, что в Москве задержали еще одну мать, которая заказала за границей препарат "Фризиум".
Общественность и правозащитники назвали ситуацию "абсурдной и бесчеловечной", свою обеспокоенность выразили и в Кремле.
Федеральная таможенная служба 16 августа сообщила об уголовном деле, в котором женщина проходила как свидетель. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, в свою очередь, выступил за создание четких инструкций, как родителям больных детей искать лекарства.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
16 августа, 13:18РИА Новости
Минздрав рассказал о выдаче разрешений на незарегистрированные лекарства
19861392
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РоссияОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
засветились в сми, получили резонанс? Шанс есть. Иначе, план по наркотикам не отменяли.
19 августа, 18:56
Nerp
1840005
Набираю в поисковике "фризиум" и сразу сотни предложений "купить", в том числе в Москве с доставкой в течении часа. Чувствую, что самостоятельные попытки матерей приобрести лекарство у производителей наносит серьезный ущерб этой торговле, которая, судя по количеству предложений, процветает и не боится сотрудников управления по борьбе с ...
19 августа, 19:50
sizif8
1400002
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