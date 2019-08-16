Мать задержали за заказ в Сети лекарства, заявили в фонде "Дом с маяком"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве на почте задержали женщину, заказавшую лекарство для ребенка, сообщила на странице в Facebook директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
По ее словам, врач назначил больному эпилепсией ребенку фризиум — препарат, входящий в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, и при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС.
После пятичасового допроса препарат конфисковали. В доме у матери провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Возбуждено уголовное дело, сообщила Мониава.
"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", — написала она.
Позднее в Минздраве рассказали, что фризиум не зарегистрирован в России и входит в список психотропных веществ, поэтому его оборот ограничен. Разрешение на его ввоз выдается по заявлению медицинской, научной, образовательной организации, производителя либо разработчика лекарственного средства или организации оптовой торговли.
При этом в России зарегистрированы десятки других противоэпилептических препаратов, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, сейчас Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности фризиума.
Месяцем ранее в столице произошел аналогичный инцидент. Мать пациента детского хосписа задержали в отделении почты, когда она получала посылку с фризиумом. В итоге, однако, уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали.
В Минздраве, комментируя ситуацию, рассказали, что препарат можно ввозить в страну при наличии подтверждающих медицинских документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
9 июля 2018, 08:00РИА НовостиПочему матери больных детей покупают нелегальные препараты