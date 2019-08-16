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РИА Новости

Мать задержали за заказ в Сети лекарства, заявили в фонде "Дом с маяком"

05:11 16.08.2019 (обновлено: 12:47 16.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Москве на почте задержали женщину, заказавшую лекарство для ребенка, сообщила на странице в Facebook директор фонда "Дом с маяком" Лидия Мониава.
По ее словам, врач назначил больному эпилепсией ребенку фризиум — препарат, входящий в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Женщина заказала лекарство в интернете, и при получении посылки ее задержали сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ФТС.
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После пятичасового допроса препарат конфисковали. В доме у матери провели обыск и изъяли системный блок компьютера. Возбуждено уголовное дело, сообщила Мониава.

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", — написала она.

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Позднее в Минздраве рассказали, что фризиум не зарегистрирован в России и входит в список психотропных веществ, поэтому его оборот ограничен. Разрешение на его ввоз выдается по заявлению медицинской, научной, образовательной организации, производителя либо разработчика лекарственного средства или организации оптовой торговли.
При этом в России зарегистрированы десятки других противоэпилептических препаратов, подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, сейчас Российская противоэпилептическая лига готовит экспертное заключение по эффективности фризиума.
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Месяцем ранее в столице произошел аналогичный инцидент. Мать пациента детского хосписа задержали в отделении почты, когда она получала посылку с фризиумом. В итоге, однако, уголовное дело в отношении женщины возбуждать не стали.
В Минздраве, комментируя ситуацию, рассказали, что препарат можно ввозить в страну при наличии подтверждающих медицинских документов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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194928419160
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Дом с маякомЗдоровье - ОбществоФедеральная таможенная служба РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Ни то.. ни другое..ни третье ! Статья - ни о чем ! Ну ЗАПРЕЩЕН свободный оборот данного вещества в России! О чем здесь спорить ? Более того, лекарственные препарата ДИСТАНЦИОННО (заказ с ДОСТАВКОЙ) продавать - тоже запрещено... И не надо на жалость давить. Есть куча способов ЗАКОННО любой препарат ввезти.. Нет. Мы, сделаем "проще" .. и попадем на статью... )))
16 августа, 06:15
Змейго Рыныч
43001690
Надо же на чьем то горе галочки себе зарабатывать. Где реально надо работать, порой, откаты, круговая порука мешают
16 августа, 06:04
sserj1679
95010222
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