Мать задержали за заказ в Сети лекарства, заявили в фонде "Дом с маяком"

"Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков говорили маме, что должны ее арестовать и посадить в тюрьму, но войдут в положение и делать этого не будут. Сказали, еще несколько посылок с фризиумом пришло в Москву, и они про них в курсе", — написала она.