В ФТС назвали причину задержания в Москве матери тяжелобольного ребенка

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У женщины, задержанной в Москве при получении посылки с лекарствами, не было рецепта на них, сотрудники таможни действовали в рамках закона, и материалы проверки будут переданы в прокуратуру и МВД, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России Екатерина Анчипорова.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По его данным, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.

"На проверку в таможенные органы была предоставлена посылка из Европы, в которой были лекарства – таблетки, 400 штук. Таблетки были отправлены на экспертизу, официальное заключение которой показало, что они в своем составе содержат вещество клобазам. Это вещество включено в третий список постановления правительства №681, которое ограничивает либо запрещает оборот на территории РФ наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ", - сообщила Анчипорова.

По ее словам, при получении посылки в почтовом отделении "была остановлена женщина, которая пояснила, что эти таблетки она заказала для своего больного ребенка".

"Мы попросили предоставить подтверждающие документы – назначение врача, рецепты, документы о заболевании ребенка, то есть проверить законность. Она связалась со своими доверенными лицами, которые через какое-то время привезли копии медицинских документов, в которых не было ни рецепта, ни назначения врача на это лекарство. Была рекомендация некоего консилиума врачей, именно рекомендация, что возможно применять именно такие препараты", - отметила представитель таможенной службы.

Анчипорова напомнила, что данное лекарство не зарегистрировано на территории РФ и не имеет лицензии.