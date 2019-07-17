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РИА Новости

В ФТС назвали причину задержания в Москве матери тяжелобольного ребенка

Вчера, 18:13
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. У женщины, задержанной в Москве при получении посылки с лекарствами, не было рецепта на них, сотрудники таможни действовали в рамках закона, и материалы проверки будут переданы в прокуратуру и МВД, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы России Екатерина Анчипорова.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По его данным, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.
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"На проверку в таможенные органы была предоставлена посылка из Европы, в которой были лекарства – таблетки, 400 штук. Таблетки были отправлены на экспертизу, официальное заключение которой показало, что они в своем составе содержат вещество клобазам. Это вещество включено в третий список постановления правительства №681, которое ограничивает либо запрещает оборот на территории РФ наркотиков, их прекурсоров и психотропных веществ", - сообщила Анчипорова.
По ее словам, при получении посылки в почтовом отделении "была остановлена женщина, которая пояснила, что эти таблетки она заказала для своего больного ребенка".
"Мы попросили предоставить подтверждающие документы – назначение врача, рецепты, документы о заболевании ребенка, то есть проверить законность. Она связалась со своими доверенными лицами, которые через какое-то время привезли копии медицинских документов, в которых не было ни рецепта, ни назначения врача на это лекарство. Была рекомендация некоего консилиума врачей, именно рекомендация, что возможно применять именно такие препараты", - отметила представитель таможенной службы.
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Анчипорова напомнила, что данное лекарство не зарегистрировано на территории РФ и не имеет лицензии.
"Соответственно, мы в рамках материалов проверки изъяли эти лекарства, женщина отпущена домой. Мы сейчас собираем материалы для последующей передачи их в прокуратуру и министерство внутренних дел уже для принятия дальнейших процессуальных действий. Мы исполняли исключительно нормы закона", - добавила начальник пресс-службы.
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Федеральная таможенная служба РФМоскваПроисшествия
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