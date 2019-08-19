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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

Халхин-Гол – локальный конфликт, ставший предпосылкой победы над фашизмом

17:51 19.08.2019
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© РИА Новости / Виктор Темин / Перейти в фотобанкОфицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
Офицеры 11-й советской танковой бригады на горе Баин-Цаган на Халхин-Голе перед атакой, 1939 год
© РИА Новости / Виктор Темин
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31 августа 1939 года после 10-дневного ожесточенного сражения у реки Халхин-Гол в Монгольской Народной Республике Советская армия под руководством Георгия Жукова разгромила войска Японии. Влияние этого локального военного конфликта на исход Второй мировой войны обсудили на пресс-конференции, посвященной 80-летию сражения, в МИА "Россия сегодня".

Угроза войны на два фронта

Сражение на реке Халхин-Гол началось 20 августа 1939 года, и к 31 августа советские войска при поддержке монгольских соединений полностью очистили территорию Монгольской Народной Республики (МНР) от японских сил. 15 сентября было подписано соглашение между Советским Союзом, МНР и Японией о прекращении военного конфликта.
Данное событие стало не первым военным конфликтом между Красной армией и Японией. Годом ранее Советский Союз нанес поражение японской армии в районе озера Хасан. Тем не менее Япония предприняла попытку реванша, что создало для Советского Союза опасность вовлечения в войну на два фронта – западном и восточном.

Советское правительство было заинтересовано в нормализации советско-японских отношений, в недопущении вооруженных конфликтов. СССР хотел избежать прямого вовлечения в японско-китайскую войну, но у Японии по отношению к России были другие планы", – отметил Юрий Никифоров, начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО).

© РИА Новости / Нина ЗотинаЮрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
© РИА Новости / Нина Зотина
Юрий Никифоров, начальник научного отдела РВИО
Сталину, как заметил эксперт, приходилось думать не только о том, как избежать столкновения с Германией, а также о том, как избежать объединения и одновременного выступления против Советского Союза европейских фашистских держав и милитаристской Японии. На этом фоне Япония и начала вторжение на территорию Монгольской Народной Республики, с которой в 1936 году СССР подписал договор, по которому последний оказывал Монголии не просто необходимую помощь, а также гарантировал защиту территории МНР "как своей".

Мотивы японского руководства

Спикер отметил, что период, когда произошла битва на Халхин-Голе, ни антигитлеровская коалиция, ни агрессивная коалиция не были связаны между собой какими-то крепкими обязательствами. Япония была готова действовать с Гитлером и Муссолини против СССР только в случае, если конфликт возникнет в Европе – сразу прийти на помощь и ударить по Советскому Союзу с тыла.
В то же время японское руководство планировало усилить свое влияние на Дальнем Востоке. Вторжение на территорию Монголии в мае 1939 года было нужно Японии для того, чтобы вынудить Советский Союз отказаться от помощи Китаю против японской агрессии. Японцы много сил тратили на оккупацию Китая, а в соответствии с советско-китайским договором 1937 года в Китай были отправлены советские специалисты – советники и летчики. Поток военных материалов и людей, умеющих воевать и помогающих китайцам наладить оборону, – все это беспокоило Японию, которая хотела как можно быстрее покорить Китай и установить там прочный оккупационный режим.
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Кроме того, японцы пытались доказать Великобритании и Соединенным Штатам существование некой красной угрозы – то, что СССР готов сам осуществлять экспансию под знаменами коммунизма на Дальнем Востоке, а Япония была вынуждена его сдерживать. На самом деле, как отметил Юрий Никифоров, японцы пытались уйти от экономических санкций со стороны США.

В июле 1939 года администрация Рузвельта приняла решение денонсировать торговый договор с Японией, но одновременно приостановила реализацию этого решения на шесть месяцев. Специалисты по Дальнему Востоку справедливо считают, что эта приостановка была связана с тем, что США считали, что японцы "сражались" с коммунистами, и не могли лишить их возможности закупать военные материалы в этот "отчаянный период", – рассказал Юрий Никифоров.

Японское руководство в тот момент не могло определиться, какой вариант экспансии избрать – северный (вместе с Гитлером планировать захват советского Дальнего Востока, там начинать большую войну и, соответственно, развивать сухопутные силы) или южный (вкладываться в военно-морской флот, рассчитывая, что экспансия в Юго-Восточной Азии будет нацелена на колонии западных держав на Дальнем Востоке).
При этом Япония рассчитывала и на успех в "большой" войне – в случае расширения масштабов конфликта в Монголии, тем более, если в Европе в тот же момент Гитлер решил бы пойти на эскалацию конфликта с СССР.

Разгром японских войск на Халхин-Голе и пакт Молотова-Риббентропа

В сложнейшей обстановке монгольских степей Георгию Константиновичу Жукову удалось провести решительную операцию по окружению японской группировки и продемонстрировать Японии силу и мощь Красной армии, эффективно и быстро разгромив вторгшиеся на территорию Монголии войска.
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Практически в это же время, 23 августа 1939 года, Сталин и Молотов подписали договор о ненападении с гитлеровской Германией, который в сочетании с военным поражением на Халхин-Голе привел к внутриполитическому кризису в Японии.
Японское руководство было крайне разочаровано действиями Германии, пакт был воспринят как вероломство Гитлера, и кабинет министров Японии ушел в отставку.
Дмитрий Суржик, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы, отметил, что как бы тяжело ни приходилось Красной армии в 1941–42 годах, из-за сражения на Халхин-Голе Япония так и не решилась выступить против Советского Союза и предпочла сохранить верность договору о нейтралитете, подписанному в 1941 году, и просто находилась в ожидании окончательного краха Советского Союза.
© РИА Новости / Нина ЗотинаДмитрий Суржик, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
Дмитрий Суржик, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
© РИА Новости / Нина Зотина
Дмитрий Суржик, старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН
По мнению Суржика, только помещая битву у Халхин-Гола в глобальный контекст, можно понять реальные причинно-следственные связи между событиями того периода. А также рассмотреть, насколько сложной была ситуация предвоенного кризиса и насколько судьбоносным было решение, принятое в Кремле о подписании договора о ненападении с Германией.

Исход халхингольских событий неразрывно связан с тем, что происходило с переговорными процессами в Европе. Он в значительной мере предопределил дальнейший ход Второй мировой войны и расстановку сил и закономерно рассматривается нами как важнейшая предпосылка, "кирпичик", к 9 мая 1945 года", – сказал Суржик.

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80 лет с начала Второй мировой войныЮрий НикифоровМузей ПобедыРАНРоссийское военно-историческое общество (РВИО)Вторая мировая война (1939-1945)
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