Источник уточнил стоимость часов, украденных у посла Афганистана в Испании

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стоимость часов, украденных в Барселоне у посла Афганистана, ниже, чем сообщили испанские СМИ, сообщил РИА Новости источник в МИД Исламской республики.

"Часы стоили не 17 тысяч, а тысячу семьсот евро. Полиция или издание, видимо, неправильно запомнили цифру", - сказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что некоторые издания неправильно приводят имя посла. Ограбленного дипломата зовут Хамаюн Раса. А Масуд Халили - это его предшественник, бывший посол Афганистана в Испании.