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РИА Новости

Источник уточнил стоимость часов, украденных у посла Афганистана в Испании

17:39 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на Барселону
Вид на Барселону
© РИА Новости / Алексей Куденко
Вид на Барселону. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Стоимость часов, украденных в Барселоне у посла Афганистана, ниже, чем сообщили испанские СМИ, сообщил РИА Новости источник в МИД Исламской республики.
Газета Periodico со ссылкой на полицию сообщила, что группа молодых людей в воскресенье вечером напала на дипломата в самом центре Барселоны на улице Лаетана. По данным издания, злоумышленники похитили у него часы марки Bulgari стоимостью 17 тысяч евро.
"Часы стоили не 17 тысяч, а тысячу семьсот евро. Полиция или издание, видимо, неправильно запомнили цифру", - сказал собеседник агентства.
При этом он уточнил, что некоторые издания неправильно приводят имя посла. Ограбленного дипломата зовут Хамаюн Раса. А Масуд Халили - это его предшественник, бывший посол Афганистана в Испании.
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