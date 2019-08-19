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РИА Новости

"Плевок в лицо": украинцы прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху

16:54 19.08.2019 (обновлено: 18:03 19.08.2019)
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© AP Photo / Heidi LevineЖена премьера Израиля Сара Нетаньяху
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
© AP Photo / Heidi Levine
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали поступок супруги премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сары, которая во время визита в Киев выбросила кусок приветственного каравая.
Ранее в Сети появилось видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах предлагают гостям "хлеб-соль". Глава правительства отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил, после чего передал жене. Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на каравай и бросила кусок на землю.
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В комментариях стали гадать, как именно стоит понимать поступок супруги премьера. Некоторые предположили, что такое поведение объясняется только плохим воспитанием или особой диетой, однако многие увидели в нем скрытый смысл.
"Показала истинное отношение к стране", - отметила Юлия Мартынова.
"Хорошо, хоть не плюнула в лицо", — написал Виталий Гапоненко.
Также украинские пользователи подчеркнули, что Киев обязан отреагировать на данный инцидент.
"До чего довели авторитет Украины? Позор руководителям страны", - возмутился Микола Бегменко.
"Мне интересно как на это отреагировала украинская власть, дипломаты и т.д Потребуют извинений или как всегда зажмурятся? Это плевок в лицо", - отметил Петро Иванович.
Также украинцы начали придумывать карательные меры за поступок Сары Нетаньяху.
"На Миротворец ее!", - предложил Олег Николаев.
"Не дай Бог моя супруга бы такое натворила. Это был бы последний день ее жизни", - написал пользователь под ником Вася Пупкин.
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Ситуация на УкраинеСара НетаньяхуВ мире
Популярные комментарии
Для истеричной, не контролирующей себя даме всё равно в какой стране был каравай Украине или России - итог был бы одинаков. Поэтому радоваться, нам россиянам, здесь нечему. А вот если Нетаньяху "проглотит" "славу украине", под которую его соотечественников "счищали с лица Земли" это позор для нации.
19 августа, 17:29
Даната Калининград
73002125
Все правильно сделала. В такой стране и отравить могут.
19 августа, 16:57
MYMake Yellowstone Great Again
63161109
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