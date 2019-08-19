"Плевок в лицо": украинцы прокомментировали инцидент с женой Нетаньяху

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Украинские пользователи Сети раскритиковали поступок супруги премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Сары, которая во время визита в Киев выбросила кусок приветственного каравая.

Ранее в Сети появилось видео, на котором три девушки в традиционных украинских нарядах предлагают гостям "хлеб-соль". Глава правительства отломил кусочек каравая, обмакнул в соль и надкусил, после чего передал жене. Сара Нетаньяху озадаченно посмотрела на каравай и бросила кусок на землю.

В комментариях стали гадать, как именно стоит понимать поступок супруги премьера. Некоторые предположили, что такое поведение объясняется только плохим воспитанием или особой диетой, однако многие увидели в нем скрытый смысл.

Виталий Гапоненко. "Хорошо, хоть не плюнула в лицо", — написал

Также украинские пользователи подчеркнули, что Киев обязан отреагировать на данный инцидент.

"До чего довели авторитет Украины? Позор руководителям страны", - возмутился Микола Бегменко

"Мне интересно как на это отреагировала украинская власть, дипломаты и т.д Потребуют извинений или как всегда зажмурятся? Это плевок в лицо", - отметил Петро Иванович

Также украинцы начали придумывать карательные меры за поступок Сары Нетаньяху.