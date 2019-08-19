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РИА Новости

В кабинете заместителя генпрокурора Украины нашли "жучки"

16:36 19.08.2019 (обновлено: 18:25 19.08.2019)
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© Фото : страница ГПУ в FacebookЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины
© Фото : страница ГПУ в Facebook
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Прослушку нашли в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской, сообщила в понедельник пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.
"В субботу в служебном кабинете заместителя Генерального прокурора обнаружили несанкционированные прослушивающие спецсредства. На место была вызвана следственно-оперативная группа СБУ, которая зафиксировала данный факт", - написала Сарган в Facebook.
Она сообщила, что ни генпрокурор, ни его заместители генпрокуратуры или руководитель Специализированной прокуратуры такую прослушку не санкционировали. Служба безопасности Украины завела уголовное дело по факту обнаружения несанкционированной устройства.
"Мы связываем это с тем, что именно этот заместитель - Анжела Стрижевская - является руководителем прокурора, поддерживающего админпротокол по (директору Национального антикоррупционного бюро Украины – ред.) Артему Сытнику", - добавила Сарган.
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Позже Сарган сообщила, что СБ Украины возбудила дело по статье "незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации". "По выявлению и изъятию в кабинете заместителя генпрокурора Стрижевской специального технического средства негласного получения информации. ГСУ СБУ внесены в Единый госреестр судебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 359 УК ", - написала пресс-секретарь в Twitter.
Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошёлся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".
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Артем СытникЛариса СарганСлужба безопасности УкраиныЮрий ЛуценкоГенеральная прокуратура РФУкраинаВ мире
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