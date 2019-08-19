В кабинете заместителя генпрокурора Украины нашли "жучки"

Позже Сарган сообщила, что СБ Украины возбудила дело по статье "незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации". "По выявлению и изъятию в кабинете заместителя генпрокурора Стрижевской специального технического средства негласного получения информации. ГСУ СБУ внесены в Единый госреестр судебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 359 УК ", - написала пресс-секретарь в Twitter.

Госбюро расследований подозревает Сытника в том, что он несколько раз отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское-Сарны" в Ровенской области в период с 2017 по 2019 год и не внес в декларацию этот отдых, который обошёлся в примерно 20 тысяч долларов. По данным Национального антикоррупционного бюро, за него платило третье лицо. Кроме того, генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее подтвердил СМИ, что следователи Госбюро расследований установили, что за свой отдых и отдых семьи своих друзей, по письменным заявлениям работников этого хозяйства, Сытник "забыл заплатить немалую сумму наличными".