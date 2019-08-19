В Приамурье развернули три пункта длительного проживания для пострадавших

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 авг - РИА Новости. Три пункта долгосрочного пребывания развернуты в Амурской области для людей, чьи дома признаны аварийными или требуют капитального ремонта после паводка, сообщается на сайте правительства Приамурья.

Ситуацию с жильем и размещением людей обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По словам министра имущественных отношений Сергея Олиферова, развернуты три пункта долгосрочного пребывания

"В настоящий момент полностью готово к приёму общежитие в Моховой Пади (город Благовещенск) – от 15 до 19 человек, в зависимости от семейного положения и наличия детей. Гостиница "Бурея" в Новобурейске - ориентировочно для 40 человек. И готовы две комнаты – в Благовещенске в общежитии на Ленина, 2, куда селим две семьи. Там же идёт ремонт ещё 21-й комнаты – предварительный срок окончания работ – две недели",- приводятся в сообщении слова Олиферова.

В регионе идет обследование пострадавших домов, последние данные по жилью на заседании озвучил министр строительства и архитектуры Приамурья Игорь Карзунин.

"Составлен предварительный список аварийного жилья – 387 домов, 492 дома подлежат капитальному ремонту. Появились дополнительные заявления: обследованы дома, в которых подтопление было ниже пола, но при этом оказался размыт фундамент, идёт деформация. Девятнадцать соцобъектов попало под восстановление. Общая сумма – 1 миллиард 300 миллионов рублей", - приводятся слова Карзунина на сайте.

Также утвержден список переселяемых в пункты долговременного пребывания, как уточняется в информации, по данным на понедельник, "это 31 человек – 30 жителей Мазановского района и 1 – Селемджинского".

"Предлагаю по затопленным деревням Мазановского района усилить работу по приёму заявок от граждан на размещение в пунктах долгосрочного пребывания. Заявления принимаются до 1 сентября, чтобы можно было спланировать количество мест для расселения", - приводятся на сайте слова губернатора Приамурья Василия Орлова.