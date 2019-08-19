Собянин пообещал, что в Таганском районе появится "свой Старый Арбат"

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел итоги основных работ по комплексному благоустройству Школьной улицы в Таганском районе, и заявил, что эта улица может стать "вторым Старым Арбатом".

Как отметил мэр, на этой улице сохранился небольшой участок старой двухэтажной Москвы – таких в городе осталось мало.

"Двухэтажные исторические дома - памятники федерального значения. Конечно, здесь стоит поработать, чтобы сделать ее центром Таганского района. Нужно, чтобы на первых этажах были ресторанчики, кафе, чтобы здесь проводились праздники, фестивали", - сказал Собянин на встрече с местными жителями.

Он отметил, что в планах – дополнительно высадить деревья на этой улице, поставить лавочки, сделать ее приятной для прогулок горожан.

"Будем дальше работать. Будут дополнительно посажены деревья, поставят скамейки и красивую уличную мебель. Мы ремонтируем фасады – полсотни зданий будут капитально отремонтированы, а фасады – отмыты. Так что здесь будет свой Старый Арбат", - пообещал жителям Собянин.

Как отметили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в рамках озеленения на Школьной улице и прилегающих территориях было уложено 4,6 тысяч квадратных метров газонов. Осенью планируется высадить 30 деревьев, а весной следующего года – 119 кустарников. Кроме того, мэр осмотрел ближайшие улицы и дворы, которые тоже будут благоустроены. В пресс-службе добавили, что во дворах заменят покрытия, отремонтируют детские и спортивные площадки, установят новое оборудование и опоры наружного освещения.

Работы по комплексному благоустройству Школьной улицы и прилегающих к ней территорий начались в мае 2019 года. После их завершения Школьная улица станет пешеходной. Как отметили в пресс-службе мэра, проект предусматривал мощение улицы белой гранитной плиткой с сохранением и музеефикацией фрагментов брусчатки XIX века.

На улице установили 145 стилизованных исторических фонарей, 68 лавочек, урн и других малых архитектурных форм. Воздушные провода были убраны под землю в специальную кабельную канализацию.