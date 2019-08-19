Калашников назвал минусы четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В России нет предпосылок для сокращения уровня занятости населения, заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, комментируя инициативу о введении четырехдневной рабочей недели.

"Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения", – сказал он на пресс-конференции.

По его словам, инициатива также может лечь тяжелым бременем на бюджет страны. Он уточнил, что единственная категория, которая будет получать ту же зарплату, работая меньше, - это бюджетники.

"Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя. Дело в том, что бизнес и сейчас не работает по принципу, сколько времени ты отбыл", - пояснил Калашников.

Он добавил, что изменение рабочей недели потребует больших изменений в обществе и в отдельных сегментах рынка.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.