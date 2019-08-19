Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-19T16:05Z
https://ria.ru/20190819/1557640537.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152492/93/1524929313_82:0:1036:537_1036x0_80_0_0_792a1aafda140796c9d08d1ac2473898.jpg
РИА Новости

Калашников назвал минусы четырехдневной рабочей недели

16:05 19.08.2019
723
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфисный работник
Офисный работник
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. В России нет предпосылок для сокращения уровня занятости населения, заявил первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, комментируя инициативу о введении четырехдневной рабочей недели.
"Я думаю, что эта инициатива к реальной жизни не имеет никакого отношения. Во-первых, нет никаких предпосылок для того, чтобы сократить уровень занятости населения", – сказал он на пресс-конференции.
По его словам, инициатива также может лечь тяжелым бременем на бюджет страны. Он уточнил, что единственная категория, которая будет получать ту же зарплату, работая меньше, - это бюджетники.
"Для бизнеса эта инициатива абсолютно посторонняя. Дело в том, что бизнес и сейчас не работает по принципу, сколько времени ты отбыл", - пояснил Калашников.
Автомобиль у здания Госдумы РФ
14 августа, 21:11РИА Новости
Сокращение рабочей недели не приведет к ожирению, заявили в Госдуме
Он добавил, что изменение рабочей недели потребует больших изменений в обществе и в отдельных сегментах рынка.
Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) тогда выступила за сокращение рабочей недели при сохранении оплаты труда.
Во вторник, 13 августа, стало известно, что ФНПР направила свои предложения по четырехдневной рабочей неделе в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).
Дизайнер за компьютером
14 августа, 07:55Радио
Врачи рассказали, чем чреват переход на четырехдневную рабочую неделю
10210313
Обсудить 0
Совет Федерации РФСергей КалашниковРоссия
Рекомендуем
Девушка ест яблоко
Врачи рассказали, сколько яблок можно съесть без вреда для здоровья
РИА
Новости
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Рогозин резко ответил на шутку о "дырочке" в "Союзе"
Капельница в больнице
В Андалусии мясной рулет вызвал вспышку листериоза
Задержанный за нападение на женщину с ребенком в Новой Москве
В Новой Москве пьяный дебошир выстрелил в голову женщине с ребенком
Лента
новостей
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
На берегу Дона нашли древнейшую керамику в Восточной Европе
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
Кузнецова поддержала рекомендации по мобильным в школах
Сотрудник ФСБ России
В Самарской области сотрудники ФСБ нашли схрон с оружием в заброшенном доме
Военнослужащие сирийской армии в пригороде Дамаска Джоббар
Сирийская армия перекрыла линии снабжения боевиков "Джебхат ан-Нусры"*
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Россия будет делать все, чтобы обеспечить свой суверенитет, заявил Володин
Порт в Севастополе
Украина арестовала танкер, якобы поставлявший топливо Черноморскому флоту
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Симоньян о летучке в New York Times: "сговор" Трампа и России вышел из моды
Мужчина сидит за компьютером
На Урале депутата лишили мандата из-за пиратских программ для компьютера
Истребитель Ф/A-18 Хорнет ВВС Швейцарии сопровождает российский пассажирский самолет. 19 августа 2019
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Сафари-парк Тайган в Белогорском районе
В Крыму снесут надпись "Парк львов Тайган", попавшую в Книгу рекордов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03ОНФ проверит доступность бесплатных медосмотров для работников школ
09:00На Урале проверят санаторий после заболевания детей кишечной инфекцией
08:58В Хабаровске в конце недели ожидают пятую волну паводка
08:57В Югре ищут детей, которые уехали на лодке на рыбалку и не вернулись
08:55СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
08:49В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
08:39"Ъ": Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
08:39В Киеве в результате конфликта со стрельбой пострадали три человека
08:33Индия вывела станцию "Чандраян-2" на орбиту Луны
08:32Пентагон опубликовал видео запуска ракеты, запрещенной ДРСМД
08:31Суд в Киргизии продлил срок ареста экс-президента Алмазбека Атамбаева
08:28Жителю Сургута, чей вагончик снесли, пока он отсутствовал, предложили жилье
08:27В Гонконге мужчина с ножом ранил троих человек
08:23В ДТП под Новосибирском пострадали семь граждан Узбекистана
08:22В ЛНР за минувшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
08:18В Приморье восстановили проезд к четырем селам, отрезанным паводком
08:13Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
08:10Вторник в Москве может стать самым теплым днем в августе
07:55В Приангарье три человека погибли в ДТП на трассе "Сибирь"
07:53СМИ: банковские карты предложили блокировать при подозрительных транзакциях
Лента новостейМолния