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РИА Новости
Республика Татарстан

Власти рассказали, чем будут кормить участников ЧМ WorldSkills Kazan

15:52 19.08.2019 (обновлено: 15:58 19.08.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаWorldSkills Kazan 2019
WorldSkills Kazan 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
КАЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Зона питания почти на 10 тысяч квадратных метров и на 2,1 тысячи посадочных мест с европейской, азиатской кухней, линиями халяль, зонами пиццы и салатов будет организована на главной соревновательной площадке стартующего 22 августа чемпионата мира по профмастерству WorldSkills Kazan 2019, сообщает мэрия Казани со ссылкой на генерального директора департамента продовольствия и социального питания Риму Мухамедшину.
"В международном выставочном центре "Казань Экспо", где будут проходить основные события чемпионата, для питания аккредитованных участников и волонтеров возведена временная конструкция главного ресторана общей площадью 9,7 тысячи квадратных метров, из которых 5 тысяч квадратных метров занимает зал для приема пищи на 2,1 тысячи посадочных мест", - говорится в сообщении.
По информации Мухамедшиной, для посетителей разработано и согласовано с Роспотребнадзором республики пятидневное меню. Питание организовано по типу шведского стола и представляет по пять линий раздачи с европейской и азиатской кухнями, две линии – халяль, также предусмотрены зона для пиццы и салат-бар. Для комфорта гостей во всех зонах питания представлен англоговорящий персонал. Отдельно организована линия раздачи, рекомендованная для питания участников категории "юниор". Всего в ресторане 14 линий раздачи.
Кроме того, для всех желающих будет организовано 83 чайных стола в разных кластерах выставочного центра. В этих зонах гостям предложат горячие напитки, кондитерские изделия, сладости, фрукты. Для организованных групп посетителей из Татарстана и других регионов России организуют зону выдачи сухих пайков – в соревновательные дни планируется выдавать по 10,7 тысячи комплектов.
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Мухамедшина отметила, что всего в обеспечении питания и организации сервиса в главном ресторане "Казань Экспо" будут задействованы более 1,2 тысячи человек, весь персонал прошел необходимый медосмотр и вакцинацию.
В питание гостей и участников чемпионата мира WorldSkills 2019 также будут задействованы ещё две площадки – в учебно-лабораторном корпусе Поволжской академии спорта в Деревне WorldSkills, где запланировано проживание порядка 5,7 тысячи человек, и в Академии тенниса. Здесь будут организованы зоны питания на 1,6 и 0,4 тысячи посадочных мест соответственно.
Мировой чемпионат WorldSkills 2019 пройдет 22-27 августа. Казань была выбрана городом проведения чемпионата на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. За это право она соперничала с Парижем и бельгийским Шарлеруа. Ожидается, что участниками чемпионата в Казани станут порядка 1,3 тысячи молодых людей до 22 лет (в некоторых компетенциях – до 25 лет) из 63 стран. Лучших определят в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр "Казань Экспо". В общей сложности ожидается, что мероприятия чемпионата WorldSkills Kazan 2019 посетят более 200 тысяч человек.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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