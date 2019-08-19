Онищенко прокомментировал случаи отравления растительным маслом

"Нужно покупать масло в сетях реально имеющих право на торговлю. Желательно, чтобы это было промышленное производство. Там хоть крайнего можно найти. И воздерживаться, а может быть, обходить стороной такого рода торговлю, которую нам продемонстрировал этот предприниматель, произведя опасную продукцию. Если бы он использовал свой подсолнух со своего поля и продал масло - это одно дело. А когда купил семечки непонятно где и даже не поинтересовался, откуда они. Зерно могло быть просто украдено с предприятия, которое специально протравливало его для того, чтобы применить против грызунов, которых развелось немерено", - сказал РИА Новости доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.