Онищенко прокомментировал случаи отравления растительным маслом

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что семена подсолнечника, из которого было произведено масло, приведшее к массовому отравлению в Ульяновской области, были специально приготовлены для уничтожения грызунов.
Еще пять жителей Ульяновской области госпитализированы после отравления подсолнечным маслом, таким образом под наблюдением врачей находятся 11 человек, сообщила в понедельник РИА Новости представитель министерства здравоохранения региона. Ранее два человека скончались, возбуждено уголовное дело.
"Нужно покупать масло в сетях реально имеющих право на торговлю. Желательно, чтобы это было промышленное производство. Там хоть крайнего можно найти. И воздерживаться, а может быть, обходить стороной такого рода торговлю, которую нам продемонстрировал этот предприниматель, произведя опасную продукцию. Если бы он использовал свой подсолнух со своего поля и продал масло - это одно дело. А когда купил семечки непонятно где и даже не поинтересовался, откуда они. Зерно могло быть просто украдено с предприятия, которое специально протравливало его для того, чтобы применить против грызунов, которых развелось немерено", - сказал РИА Новости доктор медицинских наук, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее минздрав Ульяновской области сообщал о госпитализации семи человек, родственников или коллег по работе, которые употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, купленное у одного и того же производителя. Позже один из госпитализированных скончался. По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, возможно, в подсолнечное масло попал крысиный яд. Кроме того, по данным минздрава, 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, госпитализированная с похожими симптомами, а именно с сильным кровотечением.
Как сообщал ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах, подсолнечное масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Часть он оставил себе, часть – отдал дочери, а часть – своему знакомому. Остатки масла, распространенные на территории Ульяновской области, изъяты правоохранителями, и по ним назначен ряд экспертиз.
Следователи возбудили уголовное дело по факту производства либо сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц.