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РИА Новости

Кузнецова поддержала рекомендации по мобильным в школах

15:40 19.08.2019 (обновлено: 15:41 19.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов "Родительская слава" родителям многодетных семей. 30 мая 2019
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на церемонии вручения в Кремле орденов Родительская слава родителям многодетных семей. 30 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рада сформированным методическим рекомендациям Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора по ограничению использования телефонов в школах.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
"Я рада, что накануне нового учебного года завершена работа над формулировкой методических рекомендаций по одному из спорных вопросов – "сотовый телефон в школе: быть или не быть"?! По-хорошему, это нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идет уже не один год", - заявила Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.
Также детский омбудсмен отмечает, что помимо рассмотрения вопросов об ограничении использования телефонов в школах, "разработчики инициативы предусматривают "исключения из правил", например, для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья".
"Теперь, уверена, что на основе этого документа, предусматривающего необходимость именно согласованных решений, о которых мы говорили ранее, поэтапно вопрос пользования сотовыми будет решен в каждой школе", - добавила омбудсмен.
Школьники с мобильным телефоном в классе
Вчера, 13:25РИА Новости
Родительский комитет поддержал идею ограничить доступ к телефонам в школах
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинпросвещенияАнна КузнецоваРоспотребнадзорРособрнадзорРоссияОбщество
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