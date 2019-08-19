Кузнецова поддержала рекомендации по мобильным в школах

"Я рада, что накануне нового учебного года завершена работа над формулировкой методических рекомендаций по одному из спорных вопросов – "сотовый телефон в школе: быть или не быть"?! По-хорошему, это нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идет уже не один год", - заявила Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.