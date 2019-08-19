Кузнецова поддержала рекомендации по мобильным в школах

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рада сформированным методическим рекомендациям Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотребнадзора по ограничению использования телефонов в школах.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
"Я рада, что накануне нового учебного года завершена работа над формулировкой методических рекомендаций по одному из спорных вопросов – "сотовый телефон в школе: быть или не быть"?! По-хорошему, это нужно было сделать давно, так как обсуждение этой темы идет уже не один год", - заявила Кузнецова, слова которой приводит ее пресс-служба.
Также детский омбудсмен отмечает, что помимо рассмотрения вопросов об ограничении использования телефонов в школах, "разработчики инициативы предусматривают "исключения из правил", например, для детей, нуждающихся в пользовании такими устройствами по состоянию здоровья".
"Теперь, уверена, что на основе этого документа, предусматривающего необходимость именно согласованных решений, о которых мы говорили ранее, поэтапно вопрос пользования сотовыми будет решен в каждой школе", - добавила омбудсмен.