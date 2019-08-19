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РИА Новости

На берегу Дона нашли древнейшую керамику в Восточной Европе

15:28 19.08.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Участники Нижнедонской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из Ростова-на-Дону нашли на берегу Дона древнейшую керамику в Восточной Европе, созданную порядка 8 тысяч лет назад, сообщила РИА Новости сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, начальник экспедиции Екатерина Долбунова.
"В этом году мы завершаем пятилетний цикл исследований, поэтому много интересных научных данных и интересных находок, среди которых самая древняя керамика, созданная порядка 8 тысяч лет назад на территории Восточной Европы в поселении Ракушечный Яр начала VII тысячелетия до нашей эры", - рассказала археолог.
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По ее словам, "это поселение рыболовов, которое находится на берегу древнего озера, где было очень много рыбы". "Инвентарь специфический, характерный для подобных поселений: каменные орудия, чтобы делать каменные грузила и сети, много изделий из раковин. В этом году очень интересная серия фрагментов статуэток, с которыми надо будет еще разбираться на следующем этапе исследований", - сообщила Долбунова.
Она добавила, что "исходя из значения находок этого года, вырисовываются очень интересные связи Ракушечного Яра с поселениями Северного Прикаспия".
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восточная европаРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургРИА Наука
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