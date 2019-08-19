На берегу Дона нашли древнейшую керамику в Восточной Европе

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото

Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Участники Нижнедонской археологической экспедиции Государственного Эрмитажа совместно с коллегами из Ростова-на-Дону нашли на берегу Дона древнейшую керамику в Восточной Европе, созданную порядка 8 тысяч лет назад, сообщила РИА Новости сотрудник отдела археологии Восточной Европы и Сибири Государственного Эрмитажа, начальник экспедиции Екатерина Долбунова.

"В этом году мы завершаем пятилетний цикл исследований, поэтому много интересных научных данных и интересных находок, среди которых самая древняя керамика, созданная порядка 8 тысяч лет назад на территории Восточной Европы в поселении Ракушечный Яр начала VII тысячелетия до нашей эры", - рассказала археолог.

По ее словам, "это поселение рыболовов, которое находится на берегу древнего озера, где было очень много рыбы". "Инвентарь специфический, характерный для подобных поселений: каменные орудия, чтобы делать каменные грузила и сети, много изделий из раковин. В этом году очень интересная серия фрагментов статуэток, с которыми надо будет еще разбираться на следующем этапе исследований", - сообщила Долбунова.