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РИА Новости

Материалы о вмешательстве в дела России уже поступают в ГД, заявил Володин

15:28 19.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Материалы, свидетельствующие о случаях вмешательства в дела РФ извне, уже поступают в Госдуму, заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Материалы (свидетельствующие о вмешательстве в дела РФ) уже поступают в Государственную Думу", - заявил Володин журналистам.
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"Как только прозвучало заявление председателя фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем в поддержку выступили все руководители всех остальных фракций, мы стали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве в суверенные дела нашей страны", - подчеркнул он.
В понедельник совет Госдумы принял решение создать комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ. В ее состав вошли 12 депутатов.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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