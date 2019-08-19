Материалы о вмешательстве в дела России уже поступают в ГД, заявил Володин

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" во время первого пленарного заседания.

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Материалы, свидетельствующие о случаях вмешательства в дела РФ извне, уже поступают в Госдуму, заявил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Материалы (свидетельствующие о вмешательстве в дела РФ) уже поступают в Государственную Думу", - заявил Володин журналистам.

"Как только прозвучало заявление председателя фракции "Справедливая Россия" о необходимости создания комиссии, затем в поддержку выступили все руководители всех остальных фракций, мы стали получать материалы, свидетельствующие о вмешательстве в суверенные дела нашей страны", - подчеркнул он.

В понедельник совет Госдумы принял решение создать комиссию по расследованию вмешательства в дела РФ. В ее состав вошли 12 депутатов.