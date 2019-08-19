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РИА Новости

Иракская разведка нейтрализовала одного из приближенных лидера ИГ*

15:21 19.08.2019
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© Militant videoЛидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
© Militant video
Лидер "Исламского государства"* Абу Бакр аль-Багдади . Архивное фото
БАГДАД, 19 авг - РИА Новости. Один из командиров террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), приближенных к ее лидеру Абу Бакру аль-Багдади, был нейтрализован в провинции Анбар на западе страны, говорится в заявлении минобороны Ирака, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"В ходе качественной разведывательной операции, отличавшейся смелостью и планированием и выполненной в соответствии с точной разведывательной информацией и уверенной (организацией – ред.) засады, подразделения военной разведки седьмой дивизии при взаимодействии с разведкой первого батальона 29-й пехотной бригады сумели свергнуть одного из высокопоставленных террористов в Хите в (провинции – ред.) Анбар", - сообщается в заявлении.
Сотрудники силовых структур во время проведения спецоперации по ликвидации боевиков. Архивное фото.
6 сентября 2017, 19:17РИА Новости
В Северной Осетии нейтрализовали боевиков, присягнувших на верность ИГ*Члены законспирированной ячейки готовились совершать теракты, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов. Трое бандитов были блокированы и ликвидированы.
Как отмечается в заявлении, нейтрализованный террорист считается одним из приближенных аль-Багдади, он был "военным эмиром" ИГ* в городе Хит до его освобождения.
Иракское минобороны не уточнило, был ли террорист ранен или убит.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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