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РИА Новости

В Перми отвергли версию о причастности водителя такси к ДТП с автобусом

15:08 19.08.2019
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© ОГИБДД УМВД России по г. Перми На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
© ОГИБДД УМВД России по г. Перми
ПЕРМЬ, 19 авг - РИА Новости. Следователи полиции Перми не рассматривают версию о причастности двигавшегося во встречном направлении таксиста к ДТП с автобусом, в котором погибла женщина и пострадали 35 человек, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД.
В субботу на улице Новогайвинской в Орджоникидзевском районе Перми, в районе остановки "Лесозавод", 39-летний водитель автобуса маршрута №53 не справился с управлением и въехал в бетонную стену. В результате ДТП погибла одна женщина и пострадали 35 человек, в том числе дети в возрасте от 2 до 14 лет.
По факту аварии полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".
В понедельник изданием "Коммерсант-Прикамье" была опубликована видеозапись с кадрами аварии. Момент ДТП был запечатлен наружной камерой расположенного рядом магазина. Как пишет издание, на представленных кадрах видно, что "за мгновение до столкновения автобуса со зданием на встречную полосу выезжает такси, водитель автобуса… резко отворачивает на обочину и допускает столкновение со зданием".
На месте ДТП в Перми
Вчера, 14:17РИА Новости
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35 человек
"Версия о том, что к ДТП причастен водитель такси, следствием не рассматривается. Гражданин является очевидцем аварии, непосредственным лицом, которое видело обстоятельства происшествия. Кроме этого, водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим", - сообщает главк.
Ранее администрация Перми сообщала, что, по предварительной версии, ДТП произошло из-за технической неисправности автобуса. Как отмечает полиция, не справившийся с управлением водитель автобуса в момент аварии был трезв, сейчас он задержан.
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