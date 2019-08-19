В столице индонезийской провинции Западное Папуа вспыхнули беспорядки

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Массовые беспорядки с поджогами и сооружением баррикад вспыхнули в понедельник в столице индонезийской провинции Западное Папуа городе Маноквари, их участники протестуют из-за инцидента с нападением на папуасских студентов в другой провинции, сообщает газета Массовые беспорядки с поджогами и сооружением баррикад вспыхнули в понедельник в столице индонезийской провинции Западное Папуа городе Маноквари, их участники протестуют из-за инцидента с нападением на папуасских студентов в другой провинции, сообщает газета Jakarta Post

Сообщается, что протестующие, в основном учащиеся местного университета, заблокировали центральные районы Маноквари. На улицах горят автомобили и мотоциклы, подожжены несколько зданий, в том числе региональный парламент. Участники волнений рубят деревья для возведения уличных баррикад.

"Большинство из них (студентов) были спровоцированы сообщениями в социальных сетях о произошедшем в Сурабае (провинция Восточная Ява) нападении на расовой почве", - заявил представитель национальной полиции бригадный генерал Деди Прасетво.

Как пишет издание, в воскресенье сотрудники службы безопасности и активисты общественных организаций в Сурабае - втором по величине индонезийском городе - напали на общежитие студентов из Папуа, обвинив их в нежелании праздновать День независимости страны, отмечавшийся в субботу, 17 августа. Поводом для инцидента стал национальный флаг Индонезии, якобы обнаруженный лежащим перед общежитием.

Генерал заявил, что конфликт в Сурабае уже урегулирован, а беспорядки в Западном Папуа вызваны недостоверной информацией, которая продолжает циркулировать в социальных сетях.