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РИА Новости

В столице индонезийской провинции Западное Папуа вспыхнули беспорядки

14:44 19.08.2019
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© РИА Новости / Михаил ЦыгановРабота полиции в Индонезии
Работа полиции в Индонезии
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Работа полиции в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Массовые беспорядки с поджогами и сооружением баррикад вспыхнули в понедельник в столице индонезийской провинции Западное Папуа городе Маноквари, их участники протестуют из-за инцидента с нападением на папуасских студентов в другой провинции, сообщает газета Jakarta Post.
Сообщается, что протестующие, в основном учащиеся местного университета, заблокировали центральные районы Маноквари. На улицах горят автомобили и мотоциклы, подожжены несколько зданий, в том числе региональный парламент. Участники волнений рубят деревья для возведения уличных баррикад.
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Протестующие устроили беспорядки у посольства США в ИндонезииВ ходе беспорядков пострадал по крайней мере один человек - полицейский, получивший травму головы. Протестующие кидают на территорию посольства камни и бутылки с зажигательной смесью. Полиция призывает участников акции разойтись.
"Большинство из них (студентов) были спровоцированы сообщениями в социальных сетях о произошедшем в Сурабае (провинция Восточная Ява) нападении на расовой почве", - заявил представитель национальной полиции бригадный генерал Деди Прасетво.
Как пишет издание, в воскресенье сотрудники службы безопасности и активисты общественных организаций в Сурабае - втором по величине индонезийском городе - напали на общежитие студентов из Папуа, обвинив их в нежелании праздновать День независимости страны, отмечавшийся в субботу, 17 августа. Поводом для инцидента стал национальный флаг Индонезии, якобы обнаруженный лежащим перед общежитием.
Генерал заявил, что конфликт в Сурабае уже урегулирован, а беспорядки в Западном Папуа вызваны недостоверной информацией, которая продолжает циркулировать в социальных сетях.
Заместитель губернатора провинции Мохамад Лакотани сообщил, что он вместе с главой местной полиции и командующим военными силами встречался с представителями протестующих. По его словам, переговоры начались мирно, но затем в чиновников начали кидать камни и обрезки дерева.
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