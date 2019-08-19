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РИА Новости

Мосгорсуд оставил в СИЗО девятого фигуранта дела о беспорядках

14:38 19.08.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Даниила Беглеца - девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление Пресненского суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Беглеца в виде заключения под стражу сроком до 9 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказал судья.
Беглец был задержан 9 августа. Изначально ему предъявили участие в массовых беспорядках, но затем его действия были переквалифицированы на применение насилия в отношении представителя власти. Расследование в отношении него уже завершено, дело передано Генпрокуратуру для утверждения.
Беглецу 26 лет, он родился в Молдавии, после школы не доучился в колледже, получил российское гражданство, занимается индивидуальным предпринимательством. Сам Беглец утверждает, что 27 июля был на проспекте Сахарова, а в постановлении указано, что его задержали на Тверской улице возле здания мэрии.
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Представитель Генпрокуратуры настаивала на причастности фигуранта к преступлению и обоснованности его содержания в СИЗО.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Москве имели место как законные согласованные в установленном порядке акции, так и попытки организации беспорядков.
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Генеральная прокуратура РФМосковский городской судМосковская городская думаМоскваРоссияПроисшествия
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