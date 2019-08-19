Мосгорсуд оставил в СИЗО девятого фигуранта дела о беспорядках

МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО Даниила Беглеца - девятого обвиняемого по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в центре столицы, подавшего жалобу на арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Пресненского суда Москвы об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого Беглеца в виде заключения под стражу сроком до 9 октября оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", — сказал судья.

Беглец был задержан 9 августа. Изначально ему предъявили участие в массовых беспорядках, но затем его действия были переквалифицированы на применение насилия в отношении представителя власти. Расследование в отношении него уже завершено, дело передано Генпрокуратуру для утверждения.

Беглецу 26 лет, он родился в Молдавии, после школы не доучился в колледже, получил российское гражданство, занимается индивидуальным предпринимательством. Сам Беглец утверждает, что 27 июля был на проспекте Сахарова, а в постановлении указано, что его задержали на Тверской улице возле здания мэрии.

Представитель Генпрокуратуры настаивала на причастности фигуранта к преступлению и обоснованности его содержания в СИЗО.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

Сейчас фигурантами уголовных дел являются 14 человек, 13 из которых заключены под стражу.