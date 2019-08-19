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РИА Новости

В Минобороны Турции сообщили о трех жертвах удара сирийских ВВС по Идлибу

14:33 19.08.2019 (обновлено: 18:05 19.08.2019)
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© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
АНКАРА, 19 авг — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о трех погибших и 12 раненых при атаке сирийских ВВС на военный конвой в Идлибе, передает агентство Аnadolu.
"Мы решительно осуждаем это нападение, которое противоречит существующим соглашениям с Россией, сотрудничеству и диалогу с ней", — говорится в заявлении ведомства.
В понедельник сирийское государственное телевидение со ссылкой на МИД страны заявило, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведет армия Башара Асада.
Позднее агентство DHA сообщило об атаке на конвой, который передвигался в районе Хан-Шейхуна между наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации.
Турецкая военная техника в провинции Идлиб в Сирии. 19 августа 2019
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Эксперт прокомментировал эскалацию ситуации в Идлибе

Ситуация в провинции Идлиб

Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.
Командование Вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".
Речь идет о документе, подписанном между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Турки вторглись на территорию соседнего государства и они еще решительно осуждают нападение защитников!!!.... Вот где бред то.... Эрдоган, не глупи.....
19 августа, 15:14
VVOLAVIRP
12511007
не надо вам было туда соваться, охраняли бы свои границы и было бы все хорошо, нет, надо было полезть на территорию соседа. Хватит уже глупить...
19 августа, 15:03
Александр Сергеевич
106100112
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