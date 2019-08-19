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РИА Новости
Война в Сирии

Турецкие военные вошли в сирийский Саракиб

10:59 19.08.2019 (обновлено: 13:08 19.08.2019)
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© AFP 2019 / Omar Haj KadourТурецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
Турецкая военная техника в городе Саракиб в Сирии
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
ДАМАСК, 19 авг — РИА Новости. МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в Саракиб.
Государственный телеканал Syria TV уточняет, что сейчас военная техника двигается в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия Башара Асада.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна, контролируемый боевиками город окружен.

Ситуация в провинции Идлиб

Мухафаза Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется "Джебхат ан-Нусра"*.
Недавно в Нур-Султане прошли переговоры по деэскалации в регионе, а 2 августа в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
13 августа, 17:37Война в Сирии
Турция и США создают центр по контролю зоны безопасности в Сирии
Командование Вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по "сочинскому договору".
Речь идет о документе, подписанном между Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 километров от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.
Пятого августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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19 августа, 11:53
Николай Шмидт
8302023
Туркам наплевать на все договоренности с Россией, Эрдогана с Путиным. Их не устраивает Асад, и все тут. А то, что поддерживаемые ими боевики обстреливают нашу базу их не касается. За сбитый СУ-24 и убитого пилота ни официалных извинений, ни наказаниф виновных. НИ КОМПЕНСАЦИИ.
19 августа, 12:14
Борис Богданов
2111005
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