Челябинская область не будет ограничивать использование телефонов в школах

ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Челябинская область не планирует вводить в школах ограничения по использованию мобильных телефонов, поскольку это непродуктивный способ, заявил РИА Новости и.о. министра образования и науки региона Александр Кузнецов.

Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведённого Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.

"Пока речь идет только о рекомендуемом ограничении. Я никогда не был сторонником запрета каких-либо технических новаций. Тем более мы понимаем, что мобильный телефон сейчас является, по сути дела, продолжением любого человека, не только ребенка. Пытаться запретить все это - непродуктивный способ", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что в настоящее время помимо мобильных телефонов есть гаджеты, которые заменяют их: часы, электронные браслеты и другое. "Пытаться запретить всё, наверное, невозможно и не нужно. А вот пытаться использовать в образовательном процессе - этому надо учиться", - пояснил собеседник агентства.