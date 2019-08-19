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РИА Новости

Челябинская область не будет ограничивать использование телефонов в школах

14:30 19.08.2019
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© Depositphotos / KobyakovРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном
© Depositphotos / Kobyakov
ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Челябинская область не планирует вводить в школах ограничения по использованию мобильных телефонов, поскольку это непродуктивный способ, заявил РИА Новости и.о. министра образования и науки региона Александр Кузнецов.
Ранее Минпросвещения рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведённого Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса.
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"Пока речь идет только о рекомендуемом ограничении. Я никогда не был сторонником запрета каких-либо технических новаций. Тем более мы понимаем, что мобильный телефон сейчас является, по сути дела, продолжением любого человека, не только ребенка. Пытаться запретить все это - непродуктивный способ", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что в настоящее время помимо мобильных телефонов есть гаджеты, которые заменяют их: часы, электронные браслеты и другое. "Пытаться запретить всё, наверное, невозможно и не нужно. А вот пытаться использовать в образовательном процессе - этому надо учиться", - пояснил собеседник агентства.
Кузнецов повторил, что по его мнению, запрещать повально - "это тупиковый путь".
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