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РИА Новости

В Одессе из-за пожара в отеле загорелось трамвайное депо, сообщили СМИ

14:21 19.08.2019
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© ГУ ДСНС України в Одеській областіНа месте пожара в гостинице "Токио Стар" в Одессе, Украина. 17 августа 2019
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
© ГУ ДСНС України в Одеській області
КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Возгорание произошло в трамвайном депо в Одессе из-за пожара в отеле "Токио стар", передает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя городского главы Павла Вугельмана.
Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле нынешнего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне, среди погибших - гражданка Австралии. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Позже правоохранители задержали владельца отеля "Токио стар" Вадима Черного.
На месте пожара в гостинице Токио Стар в Одессе, Украина. 17 августа 2019
Вчера, 12:24РИА Новости
При пожаре в отеле в Одессе погибла гражданка Австралии, сообщили СМИ
"По его словам (Вугельмана - ред.), примерно в 2.40 (совпадает с мск) на крышу одного из ремонтных боксов депо коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", который граничит с отелем, перекинулся огонь", - пишет агентство.
Силами сотрудников предприятия вагоны выкатили на улицу. Около 40 прибывших на место спасателей локализовали возгорание.
Утром в субботу из-за случившегося трамваи не смогли своевременно выйти на 10 маршрутов, добавили в агентстве со ссылкой на Вугельмана.
Мэр Одессы Геннадий Труханов распорядился поощрить работников депо, которые оперативно отреагировали на ЧП.
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