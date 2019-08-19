В Одессе из-за пожара в отеле загорелось трамвайное депо, сообщили СМИ

Пожар в отеле "Токио стар" произошел 17 августа. Пламя охватило около тысячи квадратных метров. Девять человек погибли, еще 10 пострадали. Полиция возбудила дело. В Госслужбе по ЧС области сообщили, что в июле нынешнего года в отеле планировалось проведение проверки пожарной безопасности, однако из-за смены формы собственности представителя госслужбы не допустили на объект. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне, среди погибших - гражданка Австралии. Полиция рассматривает три версии пожара. По предварительным данным, очагом возгорания могла стать электрощитовая. Позже правоохранители задержали владельца отеля "Токио стар" Вадима Черного.